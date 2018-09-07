У обвиняемых по делам об экстремизме стали требовать образцы ДНК

Об одном таком случае сообщает международная правозащитная группа «Агора». Как рассказал адвокат Алексей Ладин, Следственный комитет предъявил в Крыму 27-летней Элине Мамедовой три постановления – по получении образцов кожи, слюны и голоса. Защитник полагает, что ведомство хочет создать базу данных обвиняемых в экстремизме. Сама Мамедова предоставлять образцы отказалась.