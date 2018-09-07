У обвиняемых по делам об экстремизме стали требовать образцы ДНК
Об одном таком случае сообщает международная правозащитная группа «Агора». Как рассказал адвокат Алексей Ладин, Следственный комитет предъявил в Крыму 27-летней Элине Мамедовой три постановления – по получении образцов кожи, слюны и голоса. Защитник полагает, что ведомство хочет создать базу данных обвиняемых в экстремизме. Сама Мамедова предоставлять образцы отказалась.
Комментарии4
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spb_aborigen 07 сентября 2018 | 22:33
И еще хер и на воротник, что-бы шею не терло)
beregov_net 07 сентября 2018 | 22:35
Вот и дожили до Оруэлла , большой брат всё должен видеть , когда чипировать начнут ?
tuman13 07 сентября 2018 | 22:38
beregov_net: А чего у вас нет такого визга по поводу отпечатков пальцев? А ведь это тоже, как и ДНК, параметр для определения личности.
tks 07 сентября 2018 | 22:44
Обыкновенный путизм.