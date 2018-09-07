Сборная России по футболу начала свой первый после чемпионата мира матч
В рамках нового турнира – Лига Наций – россияне встречаются в Трабзоне с командой Турции. Счет уже 1:0 в пользу сборной России.
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В рамках нового турнира – Лига Наций – россияне встречаются в Трабзоне с командой Турции. Счет уже 1:0 в пользу сборной России.
Комментарии3
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aleksandr39 07 сентября 2018 | 22:11
Ну все ,опять встали с колен .
skull___ 07 сентября 2018 | 22:13
Лучше бы пенсионерам отдали...
ПЖиВ, ПЖиВ, ПЖиВ...
Гаага, Гаага.
Хомки, все пГавильно?
aleksandr39 07 сентября 2018 | 22:18
skull___: Пенсии отменить ,зарплату футболистам сборной в размере минимальной пенсии .