В России могут исчезнуть из продажи товары, которые содержат импортный алюминий
Минпромторг предлагает государственным и муниципальным организациям отказаться от его закупки.
Велосипеды, квадроциклы и другие транспортные средства вошли в перечень товаров, которые содержат импортный алюминий, и попадают под запрет. В списке также двери и окна из этого металла, электропечи, промышленные или лабораторные камеры. Документ разработали в министерстве промышленности и торговли и передали в правительство. Ведомство объясняет меру необходимостью защитить российский рынок и поддержать отечественных производителей. Запрет предлагают не распространять на страны-члены Евразийского экономического союза. А также на зарубежные товары, аналогов которым в России нет. Эксперты, опрошенные РБК, считают, что запрет госзакупок импортного алюминия сильнее всего ударит по китайским игрокам на рынке нежели по американцам и европейцам. Принятие постановления также грозит сокращением импорта алюминия на 30 тысяч тонн в год. Ранее российские власти утвердили дорожную карту по развитию алюминиевой промышленности на 5 лет. Она призвана увеличить внутренний спрос на металл на фоне американских санкций в отношении компании Русал Олега Дерипаски.
Россия в прошлом году импортировала почти 300 тысяч тонн алюминия и изделий из него на сумму более миллиарда долларов, пишет РБК.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 07 сентября 2018 | 22:07
не страшно
вслед за белорусскими креветками на российский рынок придет белорусский алюминий, белорусский титан, белорусские изумруды, белорусские сигары…
ura_123 07 сентября 2018 | 22:08
Что то сразу представилась импортная электроника с алюминиевыми системами охлаждения...
emanuil Константин Сергеевич Малеев 07 сентября 2018 | 22:11
например вся продукция корпорации Apple
chernyij 07 сентября 2018 | 22:21
emanuil: Димон должен сдать всё подаренное врагами, показать пример.
shoorah 07 сентября 2018 | 22:37
emanuil: Дураки, но фишку секут. "товары, аналогов которым в России нет" - для себя лазейку оставили. Мне почему-то кажется, что аналоги в России есть только алюминиевым чушкам. Помнится, в конце 90-х друзья пытались покупать алюминиевые колёсные диски из Красноярска. Круто было. И дешевле зарубежных аналогов)) Правда, их отбалансировать было невозможно.
jetsam 07 сентября 2018 | 22:13
чугуний. только чугуний.
никаких люминиев, гинетик и кибернетик.
только отечественный подорожник на боярышнике и рябиновка на ацетоне.
поддержим отечественных вротенбергов - только береста и валежник.
диск жигулей должен быть из ковкого чугуния и массой не менее 10 пудов.
y3emen1 07 сентября 2018 | 22:32
jetsam: да, похоже утечка мозгов из россии благополучно завершилась.
chernyij 07 сентября 2018 | 22:45
jetsam: и русалов, пострадавших от обнаглевших русалок на яхте.
tks 07 сентября 2018 | 22:30
Минпромторг - сепультура путиномики. Туда ей и дорога.
student_ru_ru 07 сентября 2018 | 22:30
Где их таких набирают?
goshan31 07 сентября 2018 | 22:30
А не замахнуться ли нам на автопром немецкий?!
josephine 07 сентября 2018 | 22:41
Да он же везде! Даже в конденсаторах!))