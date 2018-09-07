В России могут исчезнуть из продажи товары, которые содержат импортный алюминий

Минпромторг предлагает государственным и муниципальным организациям отказаться от его закупки.

Велосипеды, квадроциклы и другие транспортные средства вошли в перечень товаров, которые содержат импортный алюминий, и попадают под запрет. В списке также двери и окна из этого металла, электропечи, промышленные или лабораторные камеры. Документ разработали в министерстве промышленности и торговли и передали в правительство. Ведомство объясняет меру необходимостью защитить российский рынок и поддержать отечественных производителей. Запрет предлагают не распространять на страны-члены Евразийского экономического союза. А также на зарубежные товары, аналогов которым в России нет. Эксперты, опрошенные РБК, считают, что запрет госзакупок импортного алюминия сильнее всего ударит по китайским игрокам на рынке нежели по американцам и европейцам. Принятие постановления также грозит сокращением импорта алюминия на 30 тысяч тонн в год. Ранее российские власти утвердили дорожную карту по развитию алюминиевой промышленности на 5 лет. Она призвана увеличить внутренний спрос на металл на фоне американских санкций в отношении компании Русал Олега Дерипаски.

Россия в прошлом году импортировала почти 300 тысяч тонн алюминия и изделий из него на сумму более миллиарда долларов, пишет РБК.