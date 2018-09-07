Полиция просит поместить координатора Левого фронта Сергея Удальцова под административный надзор

Сторона защиты надеется на отмену открытого против него второго дела, поскольку для него нет оснований, — сказала «Эху Москвы» жена политика Анастасия Удальцова. Она добавила, что такую же позицию занял член СПЧ Андрей Бабушкин.

Анастасия Удальцова добавила, что заседание суда по делу Сергея может состояться в понедельник, но адвокат координатора «Левого фронта» Виолетта Волкова постоянно в разъездах, и может на него не явиться.