Полиция просит поместить координатора Левого фронта Сергея Удальцова под административный надзор
Сторона защиты надеется на отмену открытого против него второго дела, поскольку для него нет оснований, — сказала «Эху Москвы» жена политика Анастасия Удальцова. Она добавила, что такую же позицию занял член СПЧ Андрей Бабушкин.
Анастасия Удальцова добавила, что заседание суда по делу Сергея может состояться в понедельник, но адвокат координатора «Левого фронта» Виолетта Волкова постоянно в разъездах, и может на него не явиться.
Комментарии1
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ivan14 07 сентября 2018 | 22:31
А ещё лучше вырвать язык и поломать пальцы . Если человек занимается политикой он что перестаёт быть таковым? Ему есть что сказать людям , есть активная жизненная позиция за это в тюрьму под надзор ? Зюганов с Жириновский коптят потолок в думе КПД ноль . Удальцов и есть настоящая оппозиция