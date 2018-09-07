Франция обвиняет Россию в попытке завладеть секретной военной информацией
Речь идет о недружественных действиях в космосе, — рассказала сегодня министр обороны Франции Флоранс Парли.
Ранее о подозрительных маневрах российского спутника сообщали американские специалисты.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
edyunia 07 сентября 2018 | 22:11
Дырку кто сверлил, пиндосы проклятые.
mamiluk 07 сентября 2018 | 22:16
Режим пошел ва-банк...диктатору терять нечего вот он и кидается на всех-понимает, что его всё равно найдут в любой точке мира...и всё равно придётся отвечать...последнее прибежище Гаага...или канделябр...
gadbatat 07 сентября 2018 | 22:25
mamiluk:
питерский гопник и канделябр.
tuman13 07 сентября 2018 | 22:26
mamiluk: И сколько лет уже эту песню поешь? Может сменишь пластинку?
tuman13 07 сентября 2018 | 22:19
И шо? Все знают о разведывательных спутниках. А по какой причине французы возбухли? Штаты попросили?
stebinmaku 07 сентября 2018 | 22:19
Обрывки региональной бензоколонки с порванной в клочья экономикой разлетелись не только по планете, но и по Вселенной. Вот и Империя Клингонов тоже жаловалась в Межгалактическую Лигу Наций, и Орай выразил протест из-за того, что российский спутник-шпион пытался завладеть информацией о Ковчеге Истины..
minerr 07 сентября 2018 | 22:23
//// подозрительные маневры российского спутника ///
А что, спутник зашел в территориальные воды...в смысле в территориальный вакум какой-то страны? Пересек границу? Не? Тогда о чем речь.