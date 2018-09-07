Обостряется противостояние между Константинопольским и Московским патриархатом из-за Украины

Сегодня стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил на Украине двух своих представителей – экзархов. Причем отмечается, что это сделано в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви.

В Москве пообещали дать ответ. С резкой критикой такого шага выступил глава синодального отдела по РПЦ по взаимоотношениями церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Тем временем в Киеве ждут начала работы с новыми экзархами. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий.

Как отмечали представители патриарха Варфоломея, оба экзарха давно служат украинским православным верующим в США и Канаде.

Как ожидается, окончательное решение о предоставлении автокефалии Украинской церкви будет приниматься на Соборе в Константинополе в октябре.