Обостряется противостояние между Константинопольским и Московским патриархатом из-за Украины
Сегодня стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил на Украине двух своих представителей – экзархов. Причем отмечается, что это сделано в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви.
В Москве пообещали дать ответ. С резкой критикой такого шага выступил глава синодального отдела по РПЦ по взаимоотношениями церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Тем временем в Киеве ждут начала работы с новыми экзархами. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий.
Как отмечали представители патриарха Варфоломея, оба экзарха давно служат украинским православным верующим в США и Канаде.
Как ожидается, окончательное решение о предоставлении автокефалии Украинской церкви будет приниматься на Соборе в Константинополе в октябре.
Комментарии31
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jjuddgge_ddrredd 07 сентября 2018 | 22:10
Как известно, религия - опиум для народа. Т.е. - товар.
Видел в Бруклинском продмаге в продаже пельмени, латиницей на упаковке написано - "русские сибирские пельмени равиоли", и фотка хохла с длинными висячими усами с поварёшкой..
Мораль....догадайтесь. Умный поймёт, имбецил - нет..
edyunia 07 сентября 2018 | 22:14
jjuddgge_ddrredd: \русские сибирские пельмени равиоли\\
слово пельмени является заимствованием из пермских языков: коми, удм. пельнянь «хлебное ухо»: пель «ухо» + нянь «хлеб». ..
jjuddgge_ddrredd 07 сентября 2018 | 22:18
edyunia: Мой коммент совсем не о пельменях. Впрочем, вам не понять, о чём Я написал. К сожалению.
spb_aborigen 07 сентября 2018 | 22:30
Сам то понял, что сказал?)
don_ballon 07 сентября 2018 | 22:31
jjuddgge_ddrredd: Да понимать-то нечего. Как оно у классика: "Поздравляю, гражданин, соврамши".
tanyaya 07 сентября 2018 | 22:36
jjuddgge_ddrredd: И понимать нечего. Вы написали это потому что по причине вашего нацизма ненавидите украинцев - это у вас в каждом сообщении отчетливо прослеживается.
А на самом деле в бруклинском продмаге продавался товар, в который "хитроумные маркетологи" (на самом деле очень кондово тупые) решили вложить как можно больше ключевых символов. Примитивный шаг, но на вас это сработало. В силу вашего нацизма.
alis_kirs 07 сентября 2018 | 22:32
jjuddgge_ddrredd: ===религия - опиум для народа===
Ну да. Сейчас религией стал доллар и весь мир стал наркоманами. И лишь немногие, вроде России, пытаются с этой наркоты слезть...
P.S.: Про пельмени улыбнуло! :-)))
spb_aborigen 07 сентября 2018 | 22:36
Космонавт матарола - эта пять!)))
beregov_net 07 сентября 2018 | 22:40
alis_kirs: "Слазят с доллоровой иглы" это когда российские олигархи переводят прибыль в доллары и прячут в оффшорах ?
ura_123 07 сентября 2018 | 22:12
Слова то какие мудрёные,экзархи)))) Экзопланета,экзоскелет...
Одно не понятно,чем недовольно РПЦ?
post_v 07 сентября 2018 | 22:16
ura_123:
=========
если Гундяев два года назад проповедовал пингвинам, то является ли Антарктида "канонической территорией" РПЦ?
don_ballon 07 сентября 2018 | 22:33
post_v: Вы пингвинов видели? Типичная внешность лютеранских пасторов.
post_v 07 сентября 2018 | 22:41
don_ballon:
==========
вот как раз наоборот - издали не разберешь, где пузатый пингвин, а где Гундяев
только вблизи видно, что у пингвинов на макушке хохолок, а у Гундяева - золотой крест
danko1 07 сентября 2018 | 22:19
ura_123: Всё понятно. Такого дохода Гундяев лишился.
Да и задание своей Конторы и Кремля по расколу Украины провалил.
sagen 07 сентября 2018 | 22:22
ura_123: РПЦ теряет почти всё свое влияние как пятая колонна в Украине и становится из главной просто церковью, и никакие новые Ватиканы и храмы до неба не спасут положение. Да это не новость, к этому дело шло давно. А вот в суверенной ДНР началась драчка за "денежные потоки", кто будет главным по распилу и это важно. Кто кому чего откусит: Пушилин Трапезникову хвост или Трапезников откусит Пушилину голову? Кстати, там же и причина убийства Захарченко проясняется и новые бонбочки закладываются.
ura_123 07 сентября 2018 | 22:26
sagen: Так а тож)))) Конфликт интересов пушилиных и захаркиных...
”Боливар” не вывезет двоих!
gadbatat 07 сентября 2018 | 22:23
ura_123:
тем, что Украина уплывает навсегда...
ura_123 07 сентября 2018 | 22:28
gadbatat: Уже уплыла, как и Грузия.
zemljanka 07 сентября 2018 | 22:12
Золотые погоны - держат за бороду ...
Украине - Бог в помощь.
protoukrop 07 сентября 2018 | 22:19
Варфоломей дарует украм автокефалию. Догадайтесь каким одним ходом, обрезать эту инициативу Варфоломея относительно Украины. Я подскажу - сделать Украину очень, очень маленькой. Тогда пусть там автокефалятся, и молятся Бандере до скончания века. )
agamasat 07 сентября 2018 | 22:30
protoukrop: вот у вас внутри сидит эта болезнь - срать вокруг так, чтобы никому продуху не было. А зачем?
shoorah 07 сентября 2018 | 22:31
protoukrop: Обрезалка выросла?
meteor1908 07 сентября 2018 | 22:22
Визит святейшего в Стамбул имел оглушительный успех.
pravdatut 07 сентября 2018 | 22:23
Москве все не нравится. А, что она сделала хорошего для Украины последние годы??
dedctolet 07 сентября 2018 | 22:31
Это что теперь Гундяй не может крышевать украинских попов?Да он этого не переживёт.
Да и Путину это не понравится,последние скрепы отбирают.
monkur 07 сентября 2018 | 22:36
Надо звать Папу, он рассудит.
don_ballon 07 сентября 2018 | 22:37
Не, ну чо возбухать? Собрали хоругвеносцев и на Константинополь. Мечта дорогих россиянцев со времён Киевской Руси. Человечки, референдум, Босфор наш...
shoorah 07 сентября 2018 | 22:41
don_ballon: Проливы и Константинополь - мечта русского патриота. Хоть "Дневник писателя" Фёдора нашего Михайловича почитайте))
pol_55 07 сентября 2018 | 22:37
Шо там Лагойда звиздит о канонической територии,после востановления истор-й справедливости, евр-я часть Руси будет кононической територией Киевского патриархата.
mikluho_m 07 сентября 2018 | 22:38
Как легойда может выступать с критикой?!
Это жэ НЕСМИРЕНИЕ!! Почти СОТОНИЗМ!
Отлучить от церкви бесстыдника и вселенскопатриархохульника!!!
vblack 07 сентября 2018 | 22:39
А вот не стоило ненавидеть народ той территории, которую считаете своей