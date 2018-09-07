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Эксклюзив Эха 22:00, 07 сентября 2018

Обостряется противостояние между Константинопольским и Московским патриархатом из-за Украины

Сегодня стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил на Украине двух своих представителей – экзархов. Причем отмечается, что это сделано в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви.

В Москве пообещали дать ответ. С резкой критикой такого шага выступил глава синодального отдела по РПЦ по взаимоотношениями церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Тем временем в Киеве ждут начала работы с новыми экзархами. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий.

Как отмечали представители патриарха Варфоломея, оба экзарха давно служат украинским православным верующим в США и Канаде.

Как ожидается, окончательное решение о предоставлении автокефалии Украинской церкви будет приниматься на Соборе в Константинополе в октябре.

Комментарии

31

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jjuddgge_ddrredd 07 сентября 2018 | 22:10

Как известно, религия - опиум для народа. Т.е. - товар.
Видел в Бруклинском продмаге в продаже пельмени, латиницей на упаковке написано - "русские сибирские пельмени равиоли", и фотка хохла с длинными висячими усами с поварёшкой..
Мораль....догадайтесь. Умный поймёт, имбецил - нет..

edyunia 07 сентября 2018 | 22:14

jjuddgge_ddrredd: \русские сибирские пельмени равиоли\\
слово пельмени является заимствованием из пермских языков: коми, удм. пельнянь «хлебное ухо»: пель «ухо» + нянь «хлеб». ..

jjuddgge_ddrredd 07 сентября 2018 | 22:18

edyunia: Мой коммент совсем не о пельменях. Впрочем, вам не понять, о чём Я написал. К сожалению.

spb_aborigen 07 сентября 2018 | 22:30

Сам то понял, что сказал?)

don_ballon 07 сентября 2018 | 22:31

jjuddgge_ddrredd: Да понимать-то нечего. Как оно у классика: "Поздравляю, гражданин, соврамши".

tanyaya 07 сентября 2018 | 22:36

jjuddgge_ddrredd: И понимать нечего. Вы написали это потому что по причине вашего нацизма ненавидите украинцев - это у вас в каждом сообщении отчетливо прослеживается.
А на самом деле в бруклинском продмаге продавался товар, в который "хитроумные маркетологи" (на самом деле очень кондово тупые) решили вложить как можно больше ключевых символов. Примитивный шаг, но на вас это сработало. В силу вашего нацизма.

alis_kirs 07 сентября 2018 | 22:32

jjuddgge_ddrredd: ===религия - опиум для народа===
Ну да. Сейчас религией стал доллар и весь мир стал наркоманами. И лишь немногие, вроде России, пытаются с этой наркоты слезть...
P.S.: Про пельмени улыбнуло! :-)))

spb_aborigen 07 сентября 2018 | 22:36

Космонавт матарола - эта пять!)))

beregov_net 07 сентября 2018 | 22:40

alis_kirs: "Слазят с доллоровой иглы" это когда российские олигархи переводят прибыль в доллары и прячут в оффшорах ?

ura_123 07 сентября 2018 | 22:12

Слова то какие мудрёные,экзархи)))) Экзопланета,экзоскелет...
Одно не понятно,чем недовольно РПЦ?

post_v 07 сентября 2018 | 22:16

ura_123:
=========

если Гундяев два года назад проповедовал пингвинам, то является ли Антарктида "канонической территорией" РПЦ?

don_ballon 07 сентября 2018 | 22:33

post_v: Вы пингвинов видели? Типичная внешность лютеранских пасторов.

post_v 07 сентября 2018 | 22:41

don_ballon:
==========
вот как раз наоборот - издали не разберешь, где пузатый пингвин, а где Гундяев

только вблизи видно, что у пингвинов на макушке хохолок, а у Гундяева - золотой крест

danko1 07 сентября 2018 | 22:19

ura_123: Всё понятно. Такого дохода Гундяев лишился.
Да и задание своей Конторы и Кремля по расколу Украины провалил.

sagen 07 сентября 2018 | 22:22

ura_123: РПЦ теряет почти всё свое влияние как пятая колонна в Украине и становится из главной просто церковью, и никакие новые Ватиканы и храмы до неба не спасут положение. Да это не новость, к этому дело шло давно. А вот в суверенной ДНР началась драчка за "денежные потоки", кто будет главным по распилу и это важно. Кто кому чего откусит: Пушилин Трапезникову хвост или Трапезников откусит Пушилину голову? Кстати, там же и причина убийства Захарченко проясняется и новые бонбочки закладываются.

ura_123 07 сентября 2018 | 22:26

sagen: Так а тож)))) Конфликт интересов пушилиных и захаркиных...
”Боливар” не вывезет двоих!

gadbatat 07 сентября 2018 | 22:23

ura_123:
тем, что Украина уплывает навсегда...

ura_123 07 сентября 2018 | 22:28

gadbatat: Уже уплыла, как и Грузия.

zemljanka 07 сентября 2018 | 22:12

Золотые погоны - держат за бороду ...
Украине - Бог в помощь.

(комментарий скрыт)

protoukrop 07 сентября 2018 | 22:19

Варфоломей дарует украм автокефалию. Догадайтесь каким одним ходом, обрезать эту инициативу Варфоломея относительно Украины. Я подскажу - сделать Украину очень, очень маленькой. Тогда пусть там автокефалятся, и молятся Бандере до скончания века. )

agamasat 07 сентября 2018 | 22:30

protoukrop: вот у вас внутри сидит эта болезнь - срать вокруг так, чтобы никому продуху не было. А зачем?

shoorah 07 сентября 2018 | 22:31

protoukrop: Обрезалка выросла?

meteor1908 07 сентября 2018 | 22:22

Визит святейшего в Стамбул имел оглушительный успех.

pravdatut 07 сентября 2018 | 22:23

Москве все не нравится. А, что она сделала хорошего для Украины последние годы??

dedctolet 07 сентября 2018 | 22:31

Это что теперь Гундяй не может крышевать украинских попов?Да он этого не переживёт.
Да и Путину это не понравится,последние скрепы отбирают.

(комментарий скрыт)

monkur 07 сентября 2018 | 22:36

Надо звать Папу, он рассудит.

don_ballon 07 сентября 2018 | 22:37

Не, ну чо возбухать? Собрали хоругвеносцев и на Константинополь. Мечта дорогих россиянцев со времён Киевской Руси. Человечки, референдум, Босфор наш...

shoorah 07 сентября 2018 | 22:41

don_ballon: Проливы и Константинополь - мечта русского патриота. Хоть "Дневник писателя" Фёдора нашего Михайловича почитайте))

pol_55 07 сентября 2018 | 22:37

Шо там Лагойда звиздит о канонической територии,после востановления истор-й справедливости, евр-я часть Руси будет кононической територией Киевского патриархата.

mikluho_m 07 сентября 2018 | 22:38

Как легойда может выступать с критикой?!
Это жэ НЕСМИРЕНИЕ!! Почти СОТОНИЗМ!
Отлучить от церкви бесстыдника и вселенскопатриархохульника!!!

vblack 07 сентября 2018 | 22:39

А вот не стоило ненавидеть народ той территории, которую считаете своей

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