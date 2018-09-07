В Киевской патриархии очень ждут начала работы с экзархами, назначенными Константинопольским патриархатом

В Киевской патриархии очень ждут начала работы с двумя экзархами, назначенными Константинопольским патриархатом для организации процесса предоставления независимости местной православной церкви. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий.

«Мы приветствуем это решение Константинопольского патриархата, о котором мы были заранее информированы. Мы надеемся, что совместными усилиями будет успешно проведена необходимая подготовительная работа для того, чтобы то желание, которое есть у нашей церкви, которое есть среди верующего украинского народа — иметь свою автокефальную признанную вселенским православием поместную церковь, совершилось как можно быстрее», — подчеркнул архиепископ.

Он уточнил, что «ближайшее заседание Священного синода Константинопольского патриархата ожидается в начале октября. До этой сессии, по его словам, экзархи, уже должны «провести некую работу, о которой перед синодом смогут отчитаться».



Отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы, глава информационного управления Киевской патриархии заметил, «Константинопольский патриархат, скорее всего, прекрасно понимает и ожидает некоей реакции от Московской патриархии и готов к этой реакции».