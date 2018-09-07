В Басре на юге Ирака объявлен комендантский час

Уже несколько дней здесь не стихают беспорядки. Демонстрации, как сообщается, проходят с середины лета. Поводом для недовольства местного населения стали перебои с подачей воды и электричества, а также ухудшение качества питьевой воды. Сегодня митингующие атаковали консульства Ирана и США. Причем, по данным телеканала «Скай Ньюс Арабия», одну из дипмиссий толпа подожгла.

В результате столкновений только на этой неделе погибли не менее 9-ти человек.