В Басре на юге Ирака объявлен комендантский час
Уже несколько дней здесь не стихают беспорядки. Демонстрации, как сообщается, проходят с середины лета. Поводом для недовольства местного населения стали перебои с подачей воды и электричества, а также ухудшение качества питьевой воды. Сегодня митингующие атаковали консульства Ирана и США. Причем, по данным телеканала «Скай Ньюс Арабия», одну из дипмиссий толпа подожгла.
В результате столкновений только на этой неделе погибли не менее 9-ти человек.
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