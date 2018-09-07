Правоохранители возбудили уголовное дело из-за листовок псковского «Яблока»
Они утверждают, что материалы с призывом приводить в негодность избирательные бюллетени нарушают законодательство.
Претензии силовиков тяжело назвать правомерными, поскольку подобные высказывания абсолютно законны, — сказал в эфире «Эха» журналист Николай Сванидзе.
Сванидзе добавил, что это уголовное дело может стать опасным прецедентом. Если его не закроют, появится риск для всех, кто призывает к подобному поведению на выборах, — считает журналист.
Комментарии3
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danko1 07 сентября 2018 | 21:52
Правонарушители возбудили еще одно уголовное дело, нарушающее закон.
Даже в протоколе УИКов есть графа- число испорченных бюллетеней.
И количество испорченных бюллетеней- это аналог исключенной незаконно графы "против всех".
Маразм полный сошедшей с ума от страха бандитской власти.
avturbin 07 сентября 2018 | 22:10
danko1: Закон - как дышло. Не впервой. Захотят - двушечку вкатают, просто так. А статью придумают, был бы человек..
tuman13 07 сентября 2018 | 22:24
danko1: Одно дело испортить по неосторожности, или по умыслу. Но призывать? По моему - это правильно за это наказывать.