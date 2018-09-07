Правоохранители возбудили уголовное дело из-за листовок псковского «Яблока»

Они утверждают, что материалы с призывом приводить в негодность избирательные бюллетени нарушают законодательство.

Претензии силовиков тяжело назвать правомерными, поскольку подобные высказывания абсолютно законны, — сказал в эфире «Эха» журналист Николай Сванидзе.

Сванидзе добавил, что это уголовное дело может стать опасным прецедентом. Если его не закроют, появится риск для всех, кто призывает к подобному поведению на выборах, — считает журналист.