Комиссия по вопросам определения административной границы создана в Чечне
Такой указ подписал глава республики Рамзан Кадыров, — сообщает телерадиокомпания «Грозный». Это комиссия должна будет собрать документы и доказательства для уточнения местоположения административной границы Чечни.
Между тем, как пишет сайт «Кавказский узел», в конце августа жители Ингушетии обнаружили, что в Сунженском районе республики ведутся строительные работы под охраной чеченских силовиков. При этом к 5-му сентября рабочие продвинулись на несколько километров вглубь Ингушетии, — утверждают активисты одной из местных общественных организаций. Кроме того, была попытка установить полицейский пост с чеченскими силовиками в районе ингушского селения Аршты, — пишет интернет-издание.
Комментарии16
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beregov_net 07 сентября 2018 | 21:37
Давненько на Кавказе войнушки не было
pmasel 07 сентября 2018 | 21:42
beregov_net: Кто-то хочет отделиться и заранее решил застолбить территорию?
efilika 07 сентября 2018 | 22:12
pmasel: уходют? все высосали и валят? По-моему, туда и дорога.
beregov_net 07 сентября 2018 | 22:31
efilika: Кто ж им даст , это 3-я чеченская
chernyij 07 сентября 2018 | 22:25
beregov_net: Давно пора уже Москву объявить северной столицей.
antiboh 07 сентября 2018 | 21:38
Ну а чего ему ждать-то.Вперёд на завоевания.
seryj_wolk 07 сентября 2018 | 22:26
antiboh: Рфская нация! :-))))
rena1960 07 сентября 2018 | 21:40
Эй,вы,там в Кремле...???
stas12006 07 сентября 2018 | 21:46
россиюшка трещит по административным границам.
а кадырка чуствует когда можно урвать
rodom_neotkuda 07 сентября 2018 | 21:57
да это всё театр
главное аллах, как давал деньги, так и будет давать.. пока не сдохнет
а вот потом, дорогие мамаши, которые одевают своих маленьких деток на 9 мая в военную одежду, правильно готовитесь.. им еще 3-тью чеченскую вовевать
dilevski1973 07 сентября 2018 | 22:01
Каждому Гитлеру свой эльзац.
bobiksdoh 07 сентября 2018 | 22:03
Феодальная раздробленность, так нас учили в школе. Пора, пора...
ura_123 07 сентября 2018 | 22:05
Граница в аккурат проходит до московской области... Точнее до кремлёвской стены)))
edun1952 07 сентября 2018 | 22:06
Москва и область уже в границах...
avturbin 07 сентября 2018 | 22:08
Да хрен с ней, Ингушетией, пусть забирают. Вот Москвабад бы кто от них освободил...
sulla663 07 сентября 2018 | 22:45
И чью же это тактику напоминает? Пока настоящий владелец чем-то занят, взять и скрымздить у него кусок? Уважаемый Рамзан сделал выводы, и приравнял своего пехотинского вождя к Порошенко? Вот это ход!