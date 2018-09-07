Комиссия по вопросам определения административной границы создана в Чечне

Такой указ подписал глава республики Рамзан Кадыров, — сообщает телерадиокомпания «Грозный». Это комиссия должна будет собрать документы и доказательства для уточнения местоположения административной границы Чечни.

Между тем, как пишет сайт «Кавказский узел», в конце августа жители Ингушетии обнаружили, что в Сунженском районе республики ведутся строительные работы под охраной чеченских силовиков. При этом к 5-му сентября рабочие продвинулись на несколько километров вглубь Ингушетии, — утверждают активисты одной из местных общественных организаций. Кроме того, была попытка установить полицейский пост с чеченскими силовиками в районе ингушского селения Аршты, — пишет интернет-издание.