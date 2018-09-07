Сотрудников московского штаба Алексея Навального задержали по подозрению в том, что кто-то из них находится в розыске
Именно так, по словам одного из задержанных, координатора штаба Олега Степанова, им сказали полицейские. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов утверждают, что активисты якобы планируют какие-то нарушения во время предстоящих выборов. В ОВД «Даниловский» доставили восемь сотрудников штаба Навального. Вместе с задержанными сегодня в других городах эта цифра составляет уже не менее 20-ти человек.
Задержания сторонников Навального в преддверии воскресной акции против пенсионной реформы проходят в российских регионах уже несколько дней.
Комментарии10
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vlad5522 07 сентября 2018 | 21:42
Трусливая власть
danko1 07 сентября 2018 | 21:56
vlad5522: Как самим полицаям не противно участвовать в таком беззаконии?
Ведь понимают, что преступление совершают.
avturbin 07 сентября 2018 | 22:05
danko1: С чего бы это? В мусора идет только гопота и бандиты
efilika 07 сентября 2018 | 22:10
vlad5522: это уже преступная власть. Все равно идем.
freenity 07 сентября 2018 | 21:48
Власть штаны обмочила опять? Ну-ну ;)))
sinoptik2016 07 сентября 2018 | 21:51
Каким же надо быть, чтобы находясь в розыске, тусить в штабе Навального?
filosof64 07 сентября 2018 | 22:36
sinoptik2016: таким идиотом как ты, но не возьмут тебя....
dilevski1973 07 сентября 2018 | 21:58
А если бы он нёс гранаты... Фантазии у мусоров нет
aleksei123m 07 сентября 2018 | 22:13
А выеснять эти подозрения они будут до утра 10 сентября?
neon999 07 сентября 2018 | 22:31
Может хватит называть «правосудием» эту репрессивную машину фашистского типа ?
К «своим» преступникам у них снисхождение и всепрощение, даже к убийцам, а тех,
кто терпеть как баран этих упырей не хочет, они хватают без всяких оснований и «осуждают» за абсурдную фигню.