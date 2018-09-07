Сотрудников московского штаба Алексея Навального задержали по подозрению в том, что кто-то из них находится в розыске

Именно так, по словам одного из задержанных, координатора штаба Олега Степанова, им сказали полицейские. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов утверждают, что активисты якобы планируют какие-то нарушения во время предстоящих выборов. В ОВД «Даниловский» доставили восемь сотрудников штаба Навального. Вместе с задержанными сегодня в других городах эта цифра составляет уже не менее 20-ти человек.

Задержания сторонников Навального в преддверии воскресной акции против пенсионной реформы проходят в российских регионах уже несколько дней.