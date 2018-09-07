Новым президентом Международного союза биатлонистов стал швед Олле Далин

Выборы прошли сегодня на конгрессе организации в Хорватии. Прежний глава союза, норвежец Андерс Бессеберг, ранее досрочно сложил полномочия в связи с расследованием дела о коррупции. Также сегодня конгресс в Хорватии проголосовал против восстановления прав Союза биатлонистов России. В следующий раз этот вопрос обсудят лишь через 2-3 месяца.

Российскую сторону ограничили в правах еще в конце прошлого года из-за допингового скандала.