Преподавателя из США задержали в Петербурге по подозрению в педофилии
В местном управлении Следственного комитета утверждают, что гражданин США последние 6 лет находился в России нелегально. Он преподавал английский язык в частной школе для взрослых.
Комментарии26
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bereshliberalivjamu 07 сентября 2018 | 21:09
Это узник совести, включайте Ахуйджакову, Мемориал, Басилашвилли подключите.
ltvjrhfn2 07 сентября 2018 | 21:14
скорее это 37-й год. В демократических странах в этом плане полная толерантность. Буковский вам в пример, ведь отстали от правозащитника английские копы.
blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 21:18
Все дерьмо - из штатов. Тьффууу...
pmasel 07 сентября 2018 | 21:21
blinorozhiy_chmo: Оказалось,что это Майкл Бом.
beregov_net 07 сентября 2018 | 21:28
blinorozhiy_chmo: и не говори мобильники , интернет , РС , фу гадость !
begly_ 07 сентября 2018 | 21:48
blinorozhiy_chmo:
А вы докажите. Он что, спалился на поличном? Кто свечу держал, кто мазок брал... Покажите паспортные данные всех этих лжесвидетелей, в каком они звании под американца ложились?..
master_superanalitik 07 сентября 2018 | 21:34
Преподавателя из США задержали в Петербурге по подозрению в педофилии
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Этого педика следует обменять на узников совести Виктора Бута и Константина Ярошенко, давно томящихся по американским тюрьмам.
begly_ 07 сентября 2018 | 21:43
master_superanalitik:
Ага, щас они все бросят и поедут в Россию. Томятся.., да ты Колян погляди на их томные, сытые лица.., ваши люди в нашей тюрьме, как на курорте. Да им туда и настоящих баб водят, когда надоедает резиновая..
master_superanalitik 07 сентября 2018 | 21:50
begly_:
Шурик, рассуждаешь ты конечно правильно, но частично. На Руси довольно много праведников-христиан. Среди православных церквей РПЦ - самая сильная, а потому она имеет право на первенство в христианском православном мире и сама должна решать кому ехать в Оймякон, а кому оставаться на местах.
begly_ 07 сентября 2018 | 21:52
master_superanalitik:
В Верхоянске теплее.
fresh_breeze 07 сентября 2018 | 21:55
begly_:
" да ты Колян погляди на их томные, сытые лица..,"
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Со сломанными при допросе зубами, как у Ярошенко.
Не знаю, может Бут и не захочет покидать "шоушенк", ставший ему за эти годы родным.
Но этот американский "пианист и педа... гог", когда окажется там, где летом холодно в пальто, вряд ли пустит там корни.
begly_ 07 сентября 2018 | 22:09
fresh_breeze:
А у меня Слава другой вопрос; как он мог в течении шести лет одно и то же? Ну раз, ну два... Ну три в конце концов. А тут же 6 лет подряд - не правдоподобно и это тянет на железное алиби.
fresh_breeze 07 сентября 2018 | 22:13
begly_:
дети из неблагополучных семей или вообще сироты бездомные. кто за ними следит?
и это не алиби. алиби — это нахождение в тот самый момент в совершенно другом месте. есть у него такое?
в любом случае, он пока не преступник, суда-то не было.
kotopiss 07 сентября 2018 | 21:46
master_superanalitik: а на сдачу пусть Бутину отдадут
lion64__2 07 сентября 2018 | 22:45
bereshliberalivjamu: Статья будет позорная. Попадёт за решетку - опетушат сразу. Впрочем, возможно пиндосу это по нраву.
rena1960 07 сентября 2018 | 21:13
В частной школе для взрослых...,так это-некрофил...
skull___ 07 сентября 2018 | 21:14
Педофил, да еще и пиндос это гремучая смесь. Теперь только ленивый либеГал не отпишется:" Путин бомбить Воронеж. Теперь бедныыыые люди не смогут изучать английский"...
gelont 07 сентября 2018 | 21:35
skull___: Он специально жил здесь на нелегальном положении , чтобы до тебя добраться .
xoxlodupa 07 сентября 2018 | 21:17
Химически кастрировать и отправить на родину ! Сажать не надо ,еще один " политический узник совести " ,нам нахер не нужен ,опять же " голодать " начнет ...
bereshliberalivjamu 07 сентября 2018 | 21:18
О Сенцове забыть переключаемся на бедного омериканского преподавателя.
gelont 07 сентября 2018 | 21:32
Еще одна маленькая капелька ненависти к США . Подозрение в преступлении не есть преступление . С трудом себе представляю , что заставляло его нелегально находиться ЗДЕСЬ .
begly_ 07 сентября 2018 | 21:38
Школа взрослая и американец там по взрослому. А как бы тут кто хотел?, чтобы взрослых по детски?
peresvet73 07 сентября 2018 | 21:40
Путин уже американских граждан в заложники начал брать, как Ын.
nanarovsky 07 сентября 2018 | 21:43
Преподавателя из США задержали в Петербурге по подозрению в педофилии
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Свободу художнику-режисёру-учителю....закон подлецов....хайли-лайки...
evgeny_biolog 07 сентября 2018 | 21:48
С преподавателем всё ясно, но дети-то наши видать для него лучше, чем американские. Более покладисты?
fresh_breeze 07 сентября 2018 | 21:51
Будет на кого обменять Бута (или Ярошенко/Бутину).
Как говорится: "Есть первая шпала!". Давно надо было заходить с этой стороны, русские как всегда долго запрягают.