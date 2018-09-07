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21:03, 07 сентября 2018

Преподавателя из США задержали в Петербурге по подозрению в педофилии

В местном управлении Следственного комитета утверждают, что гражданин США последние 6 лет находился в России нелегально. Он преподавал английский язык в частной школе для взрослых.

Комментарии

26

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bereshliberalivjamu 07 сентября 2018 | 21:09

Это узник совести, включайте Ахуйджакову, Мемориал, Басилашвилли подключите.

ltvjrhfn2 07 сентября 2018 | 21:14

скорее это 37-й год. В демократических странах в этом плане полная толерантность. Буковский вам в пример, ведь отстали от правозащитника английские копы.

blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 21:18

Все дерьмо - из штатов. Тьффууу...

pmasel 07 сентября 2018 | 21:21

blinorozhiy_chmo: Оказалось,что это Майкл Бом.

beregov_net 07 сентября 2018 | 21:28

blinorozhiy_chmo: и не говори мобильники , интернет , РС , фу гадость !

begly_ 07 сентября 2018 | 21:48

blinorozhiy_chmo:

А вы докажите. Он что, спалился на поличном? Кто свечу держал, кто мазок брал... Покажите паспортные данные всех этих лжесвидетелей, в каком они звании под американца ложились?..

master_superanalitik 07 сентября 2018 | 21:34


Преподавателя из США задержали в Петербурге по подозрению в педофилии
==================
Этого педика следует обменять на узников совести Виктора Бута и Константина Ярошенко, давно томящихся по американским тюрьмам.

begly_ 07 сентября 2018 | 21:43

master_superanalitik:

Ага, щас они все бросят и поедут в Россию. Томятся.., да ты Колян погляди на их томные, сытые лица.., ваши люди в нашей тюрьме, как на курорте. Да им туда и настоящих баб водят, когда надоедает резиновая..

master_superanalitik 07 сентября 2018 | 21:50

begly_:
Шурик, рассуждаешь ты конечно правильно, но частично. На Руси довольно много праведников-христиан. Среди православных церквей РПЦ - самая сильная, а потому она имеет право на первенство в христианском православном мире и сама должна решать кому ехать в Оймякон, а кому оставаться на местах.

begly_ 07 сентября 2018 | 21:52

master_superanalitik:

В Верхоянске теплее.

fresh_breeze 07 сентября 2018 | 21:55

begly_:
" да ты Колян погляди на их томные, сытые лица..,"
----------------------------------------------------------------------------

Со сломанными при допросе зубами, как у Ярошенко.

Не знаю, может Бут и не захочет покидать "шоушенк", ставший ему за эти годы родным.
Но этот американский "пианист и педа... гог", когда окажется там, где летом холодно в пальто, вряд ли пустит там корни.

begly_ 07 сентября 2018 | 22:09

fresh_breeze:

А у меня Слава другой вопрос; как он мог в течении шести лет одно и то же? Ну раз, ну два... Ну три в конце концов. А тут же 6 лет подряд - не правдоподобно и это тянет на железное алиби.

fresh_breeze 07 сентября 2018 | 22:13

begly_:

дети из неблагополучных семей или вообще сироты бездомные. кто за ними следит?

и это не алиби. алиби — это нахождение в тот самый момент в совершенно другом месте. есть у него такое?

в любом случае, он пока не преступник, суда-то не было.

kotopiss 07 сентября 2018 | 21:46

master_superanalitik: а на сдачу пусть Бутину отдадут

lion64__2 07 сентября 2018 | 22:45

bereshliberalivjamu: Статья будет позорная. Попадёт за решетку - опетушат сразу. Впрочем, возможно пиндосу это по нраву.

rena1960 07 сентября 2018 | 21:13

В частной школе для взрослых...,так это-некрофил...

skull___ 07 сентября 2018 | 21:14

Педофил, да еще и пиндос это гремучая смесь. Теперь только ленивый либеГал не отпишется:" Путин бомбить Воронеж. Теперь бедныыыые люди не смогут изучать английский"...

gelont 07 сентября 2018 | 21:35

skull___: Он специально жил здесь на нелегальном положении , чтобы до тебя добраться .

xoxlodupa 07 сентября 2018 | 21:17

Химически кастрировать и отправить на родину ! Сажать не надо ,еще один " политический узник совести " ,нам нахер не нужен ,опять же " голодать " начнет ...

bereshliberalivjamu 07 сентября 2018 | 21:18

О Сенцове забыть переключаемся на бедного омериканского преподавателя.

gelont 07 сентября 2018 | 21:32

Еще одна маленькая капелька ненависти к США . Подозрение в преступлении не есть преступление . С трудом себе представляю , что заставляло его нелегально находиться ЗДЕСЬ .

begly_ 07 сентября 2018 | 21:38

Школа взрослая и американец там по взрослому. А как бы тут кто хотел?, чтобы взрослых по детски?

peresvet73 07 сентября 2018 | 21:40

Путин уже американских граждан в заложники начал брать, как Ын.

nanarovsky 07 сентября 2018 | 21:43

Преподавателя из США задержали в Петербурге по подозрению в педофилии
========================
Свободу художнику-режисёру-учителю....закон подлецов....хайли-лайки...

evgeny_biolog 07 сентября 2018 | 21:48

С преподавателем всё ясно, но дети-то наши видать для него лучше, чем американские. Более покладисты?

fresh_breeze 07 сентября 2018 | 21:51

Будет на кого обменять Бута (или Ярошенко/Бутину).

Как говорится: "Есть первая шпала!". Давно надо было заходить с этой стороны, русские как всегда долго запрягают.

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