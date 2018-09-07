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21:02, 07 сентября 2018

В российском правительстве предложили запретить ввоз иностранных велосипедов, столовых и бытовых приборов из алюминия

Они, а также целая группа товаров, сделанных из зарубежного металла, перечислены в проекте постановления кабинета министров. Документ появился на федеральном портале проектов нормативных актов. Там говорится, что такой шаг предлагается для защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей. Запрет не будет действовать в том случае, если у нас не производятся аналоги тех товаров, которые содержат иностранный алюминий.

Комментарии

26

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gvs 07 сентября 2018 | 21:12

Будем есть деревянными ложками и кататься на деревянных велосипедах с квадратными колесами. )))

pmasel 07 сентября 2018 | 21:17

Похоже, что Деребаске не удаться заключить ни одного контракта на поставки алюминия в Еропу и Америку на 2019г. Еще хуже, что и в дальнейшем, даже при условии отмены всех санкций против него и его компаний, большая часть покупателей уйдет к альтернативным поставщикам.

antiboh 07 сентября 2018 | 21:25

! ылибеД

seryj_wolk 07 сентября 2018 | 21:25

pmasel: Не знаю, кто в наше время пользуется посудой и столовыми приборами из алюминия. Разве что какие-нибудь представители палаточного туризма. Спрос не представляется большим. Дерипаска скоро придется просить милостыню. Было бы прикольно.

(комментарий скрыт)

kir_pich_101 07 сентября 2018 | 21:14

Ужос-Ужос!
Останемся без велосипедов и столовых приборов.
а как же импортозамещение?
Деревянные ложки!
Телеги с деревянными колесами!
Нет предела совершенству!

rodom_neotkuda 07 сентября 2018 | 21:17

оч. тяжелое время настало у российского правительства
столько дел и все безотложные

antoine_spb 07 сентября 2018 | 21:19

Крепчает

ki000999 07 сентября 2018 | 21:21

столовых и бытовых приборов из алюминия.....Вот это правильно!!! Россияне откушивают исключительно из золотых и серебряных приборов, зачем им какой то алюминий! Ну насчет лисапедов правительство погорячилось, сначала обанкротили, к примеру ЙМЗ (йошкар-олинский механический завод)....Ладно Брат Китай помогает лисапедами, правда за бешеные деньги, а то, лисапедов бы вообще не было!

agamasat 07 сентября 2018 | 21:26

а велосипеды мы разве научились делать?)

gelont 07 сентября 2018 | 21:27

Так рождался дефицит . Здравствуй , СССР

rena1960 07 сентября 2018 | 21:29

Ой,неужто вспомню свою студенческую молодость..."люминевые ложки"в "люминевых мисках"...,и правда...зажралось поколение нынешнее...,пусть покушают винтом скрученными приборами...,слушая нашего нацлидера о перспективах и прорывов нашего Отечества во всём и вся...

balamuto 07 сентября 2018 | 21:30

Враги.

stas12006 07 сентября 2018 | 21:34

а костыли из алюминя? забыли?

sab171 07 сентября 2018 | 21:36

только что катался на китайском велосипеде, проверил магнитом - нет там алюминия нифига, прошелся по бытовым приборам ( стиралка, посудомойка, мультиварка, микроволновка, кофеварка, тостер, чайник -все Китай, холодильник и плита кто-то другой) - там алюминия на все про все с кило, посуды с алюминия нет, походу Дерипаску в очередной раз заставляют что-то подписать и вернуть ручку.

chahtarmukola 07 сентября 2018 | 21:37

А ПРИЧЕМ ТУТ КИТАЙ? И ПРОТИВ КИТАЯ САНКЦИИ? ДЕБИЛЫ , БЛЯ..

peresvet73 07 сентября 2018 | 21:38

А заодно и из других металлов... Что-б мы тут на всём своём - алюминиевом, жили.

askol2016 07 сентября 2018 | 21:39

"Берем ляминевую ложку... Алюминиевую, товарищ прапорщик! Кто сказал?.. Рядовой Иванов. Рядовой Иванов, два наряда вне очереди. Есть, два наряда вне очереди. Итак продолжаем... Берем ляминевую ложку...

andrewm 07 сентября 2018 | 21:41

C велосипедами интересно получается. Харьковский велозавод - теперь заграница, кто импортозамещением займется? Опять УралВагонзавод? Даешь лисапетные рамы из стального прутка?

edun1952 07 сентября 2018 | 21:43

И сковородками победимши..

rash 07 сентября 2018 | 21:44

ХВЗ нет, будем кататься на Каме, и вощще, русские слоны лучшие слоны в мире.

klop_27 07 сентября 2018 | 21:48

"столовых и бытовых приборов из алюминия" кто-то до сих пор алюминиевыми ложками ест? В правительственной столовой поди? Все столовое серебро давно растащили.

nehoroshiy 07 сентября 2018 | 21:52

Будете покупать из местного алюминия, только дороже.

freenity 07 сентября 2018 | 21:53

А чужеродный алюминий опять бульдозерами давить будут ??? КВН давно в пролете. Просто читаешь наши новости и ухохатываешься ;)))

vladimir_veteran 07 сентября 2018 | 21:54

Запретить весь импорт, а валюту сдать на склад к Силуанову.

korol74 07 сентября 2018 | 22:12

А кроссовки для Димона когда запретят?

dilevski1973 07 сентября 2018 | 22:13

Запретить мерсы, у нас гранты аналогичные производят. Ура! Про самолёты не забудьте, тоже сплав алюминия.

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