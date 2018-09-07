В российском правительстве предложили запретить ввоз иностранных велосипедов, столовых и бытовых приборов из алюминия

Они, а также целая группа товаров, сделанных из зарубежного металла, перечислены в проекте постановления кабинета министров. Документ появился на федеральном портале проектов нормативных актов. Там говорится, что такой шаг предлагается для защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей. Запрет не будет действовать в том случае, если у нас не производятся аналоги тех товаров, которые содержат иностранный алюминий.