В Чечне, по некоторым данным, задержан отец подростков, которые были убиты при нападении на полицейских
Почти три недели он удерживается силовиками, а членам его семьи не разрешено жить в собственных домах, утверждает сайт «Кавказ.Реалий» со ссылкой на свои источники.
Нападения произошли 20 августа в Шалинском районе и в Грозном, подростки напали на силовиков. По официальным данным, четверо нападавших были убиты, еще один умер в больнице после самоподрыва. 4 сентября стало известно, что семьи убитых подростков покинули Шали, но на следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров говорил, что родственники убитых подростков остаются в своих домах, и на них не оказывается никакого давления.
Комментарии6
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pmasel 07 сентября 2018 | 21:12
Котировки Tesla обрушились на 10% на фоне новости об уходе из компании начальника отдела кадров и главного бухгалтера. Кроме того, один из инвесторов обвинил в суде главу компании Илона Маска в попытке манипулирования рынком акций.
Про марихуану - фейк.
kir_pich_101 07 сентября 2018 | 21:18
Все начинается с молодежи.
Видимо, там острее, чем здесь.
Когда она встанет и заявит о себе, подручные акадЭмика не справятся...
Первый звонок...
xoxlodupa 07 сентября 2018 | 21:20
kir_pich_101: Шо ,опять " первый звонок " ... и какой по счету !?)))
sharko_2 07 сентября 2018 | 21:23
kir_pich_101:
Эти ребята будут в Ичкерии национальными героями. Как и Дудаев.
ugiazov 07 сентября 2018 | 21:28
Да разве они когда говорили правду.
efilika 07 сентября 2018 | 22:14
гордые чечены... А были ли они? Вам действительно нравится кадыров?