В Чечне, по некоторым данным, задержан отец подростков, которые были убиты при нападении на полицейских

Почти три недели он удерживается силовиками, а членам его семьи не разрешено жить в собственных домах, утверждает сайт «Кавказ.Реалий» со ссылкой на свои источники.

Нападения произошли 20 августа в Шалинском районе и в Грозном, подростки напали на силовиков. По официальным данным, четверо нападавших были убиты, еще один умер в больнице после самоподрыва. 4 сентября стало известно, что семьи убитых подростков покинули Шали, но на следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров говорил, что родственники убитых подростков остаются в своих домах, и на них не оказывается никакого давления.