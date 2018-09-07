Восемь сотрудников штаба Навального задержали в Москве
Причину пока не объяснили, — сказал «Эху Москвы» глава штаба Николай Ляскин.
Ляскин отметил, что задержания из-за митинга 9 сентября проходят по всей стране.
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Причину пока не объяснили, — сказал «Эху Москвы» глава штаба Николай Ляскин.
Ляскин отметил, что задержания из-за митинга 9 сентября проходят по всей стране.
Комментарии5
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mavviomi 07 сентября 2018 | 21:17
А с чего это кацапские попы решили что Украина это их территория? Гать их с Украины!
filosof64 07 сентября 2018 | 21:27
mavviomi: сотрудники штаба навального не попы с украины…..шо курим?
kp6ic 07 сентября 2018 | 21:17
как же они их боятся...
yazva_sibirskaya 07 сентября 2018 | 21:24
Сволочи, гады продажные. Чтоб вы сдохли.
edun1952 07 сентября 2018 | 22:13
Трусоват Кремль Путин...