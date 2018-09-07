РПЦ воспринимает как вторжение на свою территорию назначение Константинопольским патриархом представителей на Украине

Московский патриархат воспринимает как вторжение на свою территорию назначение Константинопольским патриархом своих представителей на Украине. Такой шаг не останется без ответа, — подчеркнул глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представители Константинопольской патриархии поясняют, что назначение двух экзархов сделано в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви.