РПЦ воспринимает как вторжение на свою территорию назначение Константинопольским патриархом представителей на Украине
Московский патриархат воспринимает как вторжение на свою территорию назначение Константинопольским патриархом своих представителей на Украине. Такой шаг не останется без ответа, — подчеркнул глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Представители Константинопольской патриархии поясняют, что назначение двух экзархов сделано в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви.
Комментарии54
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nikolaitschi 07 сентября 2018 | 22:33
Опять война? Или все же попытаемся понять причины потери авторитета? Неужели опять обвиним Обаму? Мою семью оттолкнул не он. Плевать на души, будем бороться за территории? Чем больше территория, тем ближе к богу? Одни вопросы. Люди сами решат , где им молиться. Я, например, время от времени хожу .... к католикам.