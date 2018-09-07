Вадим Кумин заявил, что именно его беспартийность позволила различным левым силам объединиться вокруг его выдвижения

«Я ведь на выборах довольно случайно. Я предмет договоренностей ярких политиков внутри левого фланга. Наличие такого беспартийного товарища как Кумин позволило всем объединить усилия», — сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший депутат Мосгордумы и Госдумы, кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин, отвечая на вопрос об отсутствии у него членства в партии.

«Есть целый ряд больших и маленьких организаций, которые выразили желание пойти вместе на выборах. Получается картина, что все объединились. На базе кандидата от КПРФ партийного это было бы невозможно», — подчеркнул Кумин.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Помимо кандидата от КПРФ Вадима Кумина в них примут участие действующий мэр Москвы Сергей Собянин как самовыдвиженец, депутат Мосгордумы Михаил Балакин от «Союза горожан», председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР и глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России».