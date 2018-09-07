Тёзка бизнесмена, который фигурировал в деле Алексея Улюкаева, является совладельцем инвестиционной компании на Кипре
Тёзка бизнесмена, который фигурировал в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, является совладельцем инвестиционной компании на Кипре. Валерий Михайлов, по данным следователей, дал 2 миллиона долларов для следственного эксперимента. Эти деньги позже фигурировали как взятка в деле Улюкаева.
«Ведомости» пишут, что человеку с точно такими же именем и фамилией принадлежит 10% компании RT&I. Она занимается недвижимостью в России. Сегодня эта компания получила активы О1 Group Бориса Минца и основателя «Донстроя» Максима Блажко, — добавляет газета.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
spb_aborigen 07 сентября 2018 | 20:47
Совпадение?
Не думаю.
gregor 07 сентября 2018 | 21:00
Как это ворьё надоело ...,ужас .
Но пока 86 % великого большинства с большим же мозгом ,будет поддерживать жульё и ворьё ,эти ублюдки будут издеваться и позорить страну .
В позоре страны виноваты воры и 86 % их поддерживающие .