Тёзка бизнесмена, который фигурировал в деле Алексея Улюкаева, является совладельцем инвестиционной компании на Кипре

Тёзка бизнесмена, который фигурировал в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, является совладельцем инвестиционной компании на Кипре. Валерий Михайлов, по данным следователей, дал 2 миллиона долларов для следственного эксперимента. Эти деньги позже фигурировали как взятка в деле Улюкаева.

«Ведомости» пишут, что человеку с точно такими же именем и фамилией принадлежит 10% компании RT&I. Она занимается недвижимостью в России. Сегодня эта компания получила активы О1 Group Бориса Минца и основателя «Донстроя» Максима Блажко, — добавляет газета.