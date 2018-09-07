Американские военные начали внеплановые учения на юге Сирии из-за угроз со стороны России
Как передает СNN со ссылкой на одного из чиновников, таким образом Вашингтон хочет продемонстрировать Москве возможности своих сил в арабской республике.
Министерство обороны России за последнюю неделю дважды предупредило Штаты о готовности нанести удары по тем районам Сирии, где могут располагаться американские военные. В Москве также говорили, что Соединенные Штаты хотят вновь нанести удар по объектам, которые принадлежат сирийскому режиму. Поводом для этого якобы должна стать провокация с применением химического оружия.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nestor199 07 сентября 2018 | 20:45
А что американские военные делают на юге Сирии?
shakhtar 07 сентября 2018 | 20:48
nestor199: читать не умеешь !!??? Написано же русским языком ,-- проводят внеплановые учения !!!!!!
nestor199 07 сентября 2018 | 20:57
shakhtar: А-а! Понятно, внеплановые учения.................. А почему на территории суверенного государства?
kottigr1 07 сентября 2018 | 20:59
nestor199: Их туда сирийский народ пригласил...
sensei54 07 сентября 2018 | 20:57
nestor199: А что российские военные делают на востоке Украины?
nestor199 07 сентября 2018 | 21:07
sensei54: Ну, справедливости ради, во-первых: не на востоке, а на юго-востоке, а во-вторых: РФ объявила о проведении учений на юго-востоке Украины?
kara 07 сентября 2018 | 20:45
а что они там делают? давай досвидания, к себе а америку
beregov_net 07 сентября 2018 | 20:50
kara: Лучше прикажи рублю не падать - Рубль стой , ать-два !
neon001 07 сентября 2018 | 20:51
beregov_net: он ни то ни другое не сможет
nestor199 07 сентября 2018 | 20:59
beregov_net: А кому нужно укрепление рубля?
kara 07 сентября 2018 | 21:02
beregov_net вы не понимаете?! теперь за их бумажки дают больше наших рублей!!
да,обязательства государства перед народом в рублях,а доходы не в рублях
kir_pich_101 07 сентября 2018 | 20:54
Дело Расеи - телячье: обоср=ался, стой, жди, пока уберут.
Сам же ведь ничего не можешь и ничего не решаешь.
Мычать можно...
Машка справляется неплохо.
xoxlodupa 07 сентября 2018 | 20:57
Пиндосы решили потрясти своими обвисшими и седыми яйцами !? Это будет кошмар кошмаров , Путин сразу от страха хохлам Крым вернет ,Курилы узкоглазым чушкарям ,а сам купит билет до Гааги !))))
aleks50 Алексей Клубников 07 сентября 2018 | 21:00
Портянки , вы не дороги Вове скрепонутному. Если разразится из-за него 3тья мировая и от вас тоже только пепел и останется.
unprejudiced 07 сентября 2018 | 21:01
Кроме смеха и жалости американские военные в силу своей убогости, никаких эмоций не вызывают
sg99 07 сентября 2018 | 21:02
Всем пиздец, американские холуи.. Сосите Хуй, пидорасы!"!!!!