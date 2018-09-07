Американские военные начали внеплановые учения на юге Сирии из-за угроз со стороны России

Как передает СNN со ссылкой на одного из чиновников, таким образом Вашингтон хочет продемонстрировать Москве возможности своих сил в арабской республике.

Министерство обороны России за последнюю неделю дважды предупредило Штаты о готовности нанести удары по тем районам Сирии, где могут располагаться американские военные. В Москве также говорили, что Соединенные Штаты хотят вновь нанести удар по объектам, которые принадлежат сирийскому режиму. Поводом для этого якобы должна стать провокация с применением химического оружия.