Сотрудники полиции пришли в московский штаб Алексея Навального

Об этом сообщил его в Твиттере его координатор Олег Степанов. по его словам, всех, кто находился в помещении, задержали. Их сейчас везут в ОВД «Даниловский».

Задержания сторонников Навального проходят в последние дни по всей стране. На это воскресенье в десятках городов были запланированы акции протеста против пенсионной реформы, но не везде, в том числе и в Москве, удалось согласовать эти митинги. Только за сегодняшний день, как подсчитал телеканал «Дождь», были задержаны и арестованы не менее 12-ти активистов.