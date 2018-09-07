Сотрудники полиции пришли в московский штаб Алексея Навального
Об этом сообщил его в Твиттере его координатор Олег Степанов. по его словам, всех, кто находился в помещении, задержали. Их сейчас везут в ОВД «Даниловский».
Задержания сторонников Навального проходят в последние дни по всей стране. На это воскресенье в десятках городов были запланированы акции протеста против пенсионной реформы, но не везде, в том числе и в Москве, удалось согласовать эти митинги. Только за сегодняшний день, как подсчитал телеканал «Дождь», были задержаны и арестованы не менее 12-ти активистов.
Комментарии2
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danko1 07 сентября 2018 | 20:43
Полиция выполняет задание власти, подтверждая, что власть в России, которая Путин, против народа и против закона.
Бандиты и преступники рулят.
spb_aborigen 07 сентября 2018 | 20:53
Задержания сторонников Навального проходят в последние дни по всей стране.
Шел двадцатый год вставания с колен.