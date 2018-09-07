Руководители «Газпрома» Алексей Миллер и Виктор Зубков попали в незначительное ДТП в Москве

Это произошло на Каширском шоссе. Председатель совета директоров концерна и председатель правления холдинга ехали из аэропорта на переговоры с вьетнамской делегацией, — сказал агентству ТАСС представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он добавил, что авария произошла не по вине водителя компании. Никто в результате инцидента не пострадал.