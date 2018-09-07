Руководители «Газпрома» Алексей Миллер и Виктор Зубков попали в незначительное ДТП в Москве
Это произошло на Каширском шоссе. Председатель совета директоров концерна и председатель правления холдинга ехали из аэропорта на переговоры с вьетнамской делегацией, — сказал агентству ТАСС представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он добавил, что авария произошла не по вине водителя компании. Никто в результате инцидента не пострадал.
Комментарии8
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aleksandr39 07 сентября 2018 | 20:37
Как обычно ехали со скоростью 250 км.час по встречной полосе ,а гаишники стыдливо отворачивались .
eniro 07 сентября 2018 | 20:47
aleksandr39: НАСТОЯЩИХ экстремалов очень мало. Но есть много придурков, которые под них косят. Обычно, они, занимаясь этим, не учатся ничему вообще, в результате,- у них любое движение, это уже опасный экстрим.
shoorah 07 сентября 2018 | 20:51
aleksandr39: На трассе из Домодедово полосы разделены. Там по встречке не получится.
aleksandr39 07 сентября 2018 | 20:37
Как обычно ехали со скоростью 250 км.час по встречной полосе ,а гаишники стыдливо отворачивались .
kir_pich_101 07 сентября 2018 | 20:57
aleksandr39: Нищеброды!
На робинсонах надо летать!
midnightblues 07 сентября 2018 | 20:40
Надеюсь-все еще впереди
danko_dirka 07 сентября 2018 | 20:48
midnightblues: бородой по батареи.
fmsf FMSF 07 сентября 2018 | 21:00
А мне жалко, что ДТП не тяжелое.
Очень.