РПЦ пообещала не оставить без ответа назначение Константинопольским патриархом своих представителей на Украине
Русская православная церковь пообещала не оставить без ответа назначение Константинопольским патриархом своих представителей на Украине. Такой шаг без согласования с Московским патриархатом является вторжением на его каноническую территорию, — написал в своем телеграм-канале руководитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Представители Константинопольского патриархата пояснили, что отправка двух экзархов в Киев сделана в рамках подготовки предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Причем оба посланника уже давно служат украинским православным верующим в США и Канаде, — отметили в Стамбуле.
Комментарии31
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midnightblues 07 сентября 2018 | 20:37
Кто только теперь о вас не вытирает ноги
danko_dirka 07 сентября 2018 | 20:39
midnightblues: а где бабка данко1 спец по вытиранию ног. В маями.
sg99 07 сентября 2018 | 20:42
midnightblues:
Пососешь, пидор.. Хорошенеько пососешь, тварь.. И по еблищу получишь, козел..
danko_dirka 07 сентября 2018 | 20:44
sg99: с разбегу. И бородой по батареи.
sg99 07 сентября 2018 | 20:52
danko_dirka:
Тебе что ли дать по еблу? Да ладно, живи...
danko_dirka 07 сентября 2018 | 20:55
sg99: я не твоей бородой, а того члена, с первым комментом, внуку данко1 по вытиранию ног. С разбегу его бородой по батареи!
midnightblues 07 сентября 2018 | 20:57
danko_dirka: Жду вас обеих
Встречу в аэропорту
midnightblues 07 сентября 2018 | 20:54
sg99: Что это?? А ты дегенерат-явись сюда и тут выясним,может ли ты вообще передвигаться
алкаш из подворотни
danko_dirka 07 сентября 2018 | 20:57
midnightblues: волдырь небритый.
sg99 07 сентября 2018 | 20:59
midnightblues:
Что это??? Да это значит что тебя, пидар, я просто убью.. А твою самку во все дырки...
kottigr1 07 сентября 2018 | 21:01
sg99: Мальчик.. Перестань баловаться и иди учить уроки.
morganafata 07 сентября 2018 | 20:38
Видно на Варфоломея обезвоживание сказалось, попил бы может и проблем бы не было.
testmeter 07 сентября 2018 | 20:57
morganafata: А какие у Варфоломея проблемы? Это Гундяю надо репу чесать. Пить то он и так пьет...
testmeter 07 сентября 2018 | 20:38
РПЦ является настоящим раскольником. Ох, доиграется Гундяй, получит анафему
hz6691 07 сентября 2018 | 20:39
Кому пообещала?
pavelgen Павел Гендельман 07 сентября 2018 | 20:39
А чем наши попы могут ответить? Кадилом помашут?
danko_dirka 07 сентября 2018 | 20:42
pavelgen: нет. Бородку козлиную отростят и шляпу наденут тимберланд.
ihor_syvoryj 07 сентября 2018 | 20:43
"Какое житие твое, пёс смердящий!"(С)
o_smirnov 07 сентября 2018 | 20:43
Ну да, ну да. "Не оставить без ответа".
Варианты:
- мельдоний
- полоний
- новичок
vladislav 07 сентября 2018 | 20:58
o_smirnov: "Варианты:
- мельдоний
- полоний
- новичок"
=============
Не забываем про ледоруб.
shoorah 07 сентября 2018 | 20:44
Теперь Московский патриархат пытается указывать Константинопольскому? Круто. "Владычица морская" уже близко. А там и до разбитого корыта недалеко.
piter_ug 07 сентября 2018 | 20:45
//на его каноническую территорию//
Была, да сплыла.
testmeter 07 сентября 2018 | 20:47
"Такой шаг без согласования с Московским патриархатом является вторжением на его каноническую территорию" /// Интересно, как МП определяет свою "каноническую территорию"? Метит мочой и дерьмом, как медведи в лесу?
w49 07 сентября 2018 | 20:49
Ударили РПЦ МП по самому больному месту.
По карману...
vladimirgornitsky 07 сентября 2018 | 20:49
Пока Украина входила в состав царской или советской империи, там, естественно, заправляла Московская церковь. Теперь, когда Украина стала самостоятельным государством, против которого Россия к тому же развязала агрессию и захватила часть его территории, эта ситуация стала абсурдной. Чтобы РПЦ могла сохранить свое положение на Украине, России пришлось бы завоевать Украину. Поскольку этого не произойдет, руководству РПЦ останется только бессильно злобствовать.
marder888 07 сентября 2018 | 20:50
Знатно полыхают пердаки у поцреарха и его братии. Большие денежки уходят....
alis_kirs 07 сентября 2018 | 20:57
Дебилушки-либерастушки, а чего радуетесь? Тому, что на Уркаине гражданская война превратится в религиозную? Ну-ну. Из гражданской войны приемлемый мирный выход ещё можно найти, а вот из религиозной вряд ли. Да и не считая того, что религиозные войны самые кровавые, сама возможность возвращения Донбасса в состав Уркаины будет стремиться к нулю. Так что радуйтесь дальше...
nds_01 07 сентября 2018 | 20:59
Надо же... Оказывается существует такое ЮРИДИЧЕСКОЕ (?) понятие как каноническая территория, которое предполагает какие-то ответные меры.
stas12006 07 сентября 2018 | 21:00
ща гундяй допрыгается, его варфоломей предаст анафиме и всё.
а что гундяй в ответ сделает?
если только пырнёт варфоломея заточкой
master_superanalitik 07 сентября 2018 | 21:01
Что не делается - то к лучшему! России давно пора не признавать этот марионеточный патриархат в Стамбуле, который не является самостоятельным, а действует по указке из Анкары и Вашингтона. А потому у России будут скоро развязаны руки и мы сами будем решать судьбы таких патриархатов. Кроме того не следует забывать об Авиньонском пленении пап. Напомню Авиньонское пленение пап — период с 1309 по 1378 год, когда резиденция пап, глав католической церкви, находилась не в Риме, а в Авиньоне (Франция).
Мы должны перенимать положительный опыт по перемещению пап и должны будем потребовать от Турции выдать Варфоломея. После чего его можно будет отправить в Оймякон — село в Оймяконском улусе Якутии, административном центре сельского поселения «Борогонский 1-й наслег». Оймякон наиболее известен как один из «Полюсов холода» на планете. И так называемые патриарх Варфоломей будет там нести слово Божие, естественно под присмотром РПЦ.
alex_sionist 07 сентября 2018 | 21:04
Воры Константинопольские поругались с ворами Московскими.