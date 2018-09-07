РПЦ пообещала не оставить без ответа назначение Константинопольским патриархом своих представителей на Украине

Русская православная церковь пообещала не оставить без ответа назначение Константинопольским патриархом своих представителей на Украине. Такой шаг без согласования с Московским патриархатом является вторжением на его каноническую территорию, — написал в своем телеграм-канале руководитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представители Константинопольского патриархата пояснили, что отправка двух экзархов в Киев сделана в рамках подготовки предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Причем оба посланника уже давно служат украинским православным верующим в США и Канаде, — отметили в Стамбуле.