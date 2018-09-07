Диего Марадона будет совмещать работу в Белоруссии и Мексике

Знаменитый в прошлом футболист, а ныне футбольный тренер продолжит работу в качестве председателя правления клуба «Динамо Брест», а также приступит к выполнению обязанностей технического директора команды «Дорадос де Синалоа». Об этом в своем Твиттере написал агент Марадоны. О новом месте работы ранее сообщил телеканал ESРN. Трехлетний контракт с белорусским клубом Марадона подписал в мае этого года.