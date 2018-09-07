Неделя моды в Лондоне полностью откажется от меха

Показы начнутся в конце следующей недели. Впервые в истории международных мероприятий такого уровня здесь не будет использоваться мех ни в каком виде, — сказали в Британском модном совете. Дизайнерские бренды согласились на требования активистов, которые выступают против использования в индустрии моды продуктов животного происхождения.

Многие компании уже отказались от натурального меха в своих коллекциях, — отмечает «Интерфакс». Одним из последних, кто сопротивляется этой тенденции, остается дом моды «Прада».