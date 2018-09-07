"Самолет из Москвы в Римини задержан более чем на 10 часов из-за столкновения воздушного судна с птицей...

Об этом предупредила авиакомпания iFly. Представители перевозчика говорят, что предупредили всех пассажиров заранее. Пассажиры, которые должны лететь из Римини тем же бортом, будут ожидать трансфера в аэропорт в отеле.

Столкновение с птицей произошло в Новосибирске. Из-за этого был задержан рейс Новосибирск – Санья. Пассажиров отправили в Китай резервным бортом.