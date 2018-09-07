Самолет из Москвы в Римини задержан более чем на 10 часов из-за столкновения воздушного судна с птицей
Об этом предупредила авиакомпания iFly. Представители перевозчика говорят, что предупредили всех пассажиров заранее. Пассажиры, которые должны лететь из Римини тем же бортом, будут ожидать трансфера в аэропорт в отеле.
Столкновение с птицей произошло в Новосибирске. Из-за этого был задержан рейс Новосибирск – Санья. Пассажиров отправили в Китай резервным бортом.
Комментарии4
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gordy 07 сентября 2018 | 20:28
"Самолет из Москвы в Римини задержан более чем на 10 часов из-за столкновения воздушного судна с птицей...
Столкновение с птицей произошло в Новосибирске. ..Пассажиров отправили в Китай резервным бортом."
Пролетая над Россией?
nikruchev 07 сентября 2018 | 20:30
Так он на земле с птицей столкнулся?
serjo1977 07 сентября 2018 | 20:54
Главстерху понравилось сбивать пассажирские самолёты?
grigorcar 07 сентября 2018 | 20:56
птицу звали Медведев. сразу же было установлено, что самолет грубо нарушил. теперь он задержан до выяснения деталей.