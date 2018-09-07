В Ставрополе на 5 суток арестован координатор местного штаба Навального Иван Танской
Его обвинили в проведении акции против пенсионной реформы без подачи уведомления, — пишет сайт «ОВД-инфо». Сегодня же суд в Краснодаре арестовал на 10 суток активиста Алексея Мандригелю, координатора штаба Навального Размика Симоняна и на 5 суток – активиста Станислава Чепаченко. Их обвиняют в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Еще пятерых арестовали в Краснодаре накануне на сроки от 7-ми до 10-ти суток.
Координатора штаба Навального задержали сегодня в Тамбове. В целом по всей стране в преддверии протестов против пенсионной реформы, которые запланированы на воскресенье, задерживают активистов и руководителей региональных штабов Навального.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 20:18
А Сисян Унитазович расслабляется в надежном месте и уже выбрал тур на Канары. ;-))
kir_pich_101 07 сентября 2018 | 20:20
Им страшно, можно их понять.
Если их сметут, они потеряют все и даже их жалкие жизни.
А мы приобретем все, только их жалкие жизни нам не нужны, они ничего стоить не будут, т.к. ничего, кроме хватай-держи не умеют.
Может им пора начинать думать, с кем они?
sg99 07 сентября 2018 | 20:25
kir_pich_101:
\Пидор, можешь расшифровать свой бред? Ты мразь, ты пидорас.. Я ебал всех твоих родителей Т ы уюлюдок, пидор....