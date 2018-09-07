В Ставрополе на 5 суток арестован координатор местного штаба Навального Иван Танской

Его обвинили в проведении акции против пенсионной реформы без подачи уведомления, — пишет сайт «ОВД-инфо». Сегодня же суд в Краснодаре арестовал на 10 суток активиста Алексея Мандригелю, координатора штаба Навального Размика Симоняна и на 5 суток – активиста Станислава Чепаченко. Их обвиняют в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Еще пятерых арестовали в Краснодаре накануне на сроки от 7-ми до 10-ти суток.

Координатора штаба Навального задержали сегодня в Тамбове. В целом по всей стране в преддверии протестов против пенсионной реформы, которые запланированы на воскресенье, задерживают активистов и руководителей региональных штабов Навального.