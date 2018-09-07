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20:01, 07 сентября 2018

Украина закрыла административную границу с Крымом из-за химических выбросов

Они произошли на заводе «Крымский титан» неподалеку от Армянска на севере полуострова. Кроме того, руководство Херсонской области отменило занятия в школах и детских садах в зоне возможного поражения, — говорят в Киеве. Украинские власти утверждают, что жители юга страны на границе с Крымом с начала августа жалуются на налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. Также сообщается о сыпи, болях в горле у детей и приступах тошноты.
Лишь недавно крымские власти признали факт утечки сернистого ангидрида на заводе.

Комментарии

13

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kottigr1 07 сентября 2018 | 20:12

Путин круче Создателя.. Только ему под силу превратить полуостров в остров, а затем сразу и в безлюдную пустыню..

boseal 07 сентября 2018 | 20:29

kottigr1: Судя по всему круче украинские власти, ибо судя по всему они каким-то образом создали барьер препятствующий химическим выбросам попасть на территорию Украины. Хотя возможно, что "химическими выбросами" они называют жителей Крыма...

kir_pich_101 07 сентября 2018 | 20:33

boseal: Возможно, что "химические выбросы" и "кремлевские обитатели" это одно и то же. Мне кажется...

boseal 07 сентября 2018 | 20:35

kir_pich_101: Вам виднее, друг мой. Хотя согласен, что "кремлевские обитатели" тот еще "продукт жизнедеятельности", да вот вымывать кремль дорого.

kir_pich_101 07 сентября 2018 | 20:13

Вот только оттяпали полуостров, обветшалые флаги еще висят и глотка от воплей "крымнаш!" еще болит, а заср=ать уже успели...
Талант...

neon001 07 сентября 2018 | 20:41

kir_pich_101: в глотке уже першит от кислоты) и флаг подъело..

stebinmaku 07 сентября 2018 | 20:14

Теперь с территории Крыма ни один ветерок, ни один сквознячок не просочится..

nestor199 07 сентября 2018 | 20:22

А воздушную она тоже закрыла?
Что с ветром делать думает?

bobiksdoh 07 сентября 2018 | 20:22

Какой ужоссс! Такие они фошызды биндеровские. Нет, чтобы руку помощи протянуть мышебратьям!

sg99 07 сентября 2018 | 20:28

Скаклы - пидорасы.. Увы..

(комментарий скрыт)

nanarovsky 07 сентября 2018 | 20:35

Украина закрыла административную границу с Крымом из-за химических выбросов
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Сцуко... Анекдот... Всё что выше границы они кастрюлями разгоняют?

midnightblues 07 сентября 2018 | 20:43

Я считаю,что эти жители-герои
Говорил Вова,что пора отбросить коньки
И уже воплощают

grigorcar 07 сентября 2018 | 20:46

теперь ни один выброс не проскочит.

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