Украина закрыла административную границу с Крымом из-за химических выбросов
Они произошли на заводе «Крымский титан» неподалеку от Армянска на севере полуострова. Кроме того, руководство Херсонской области отменило занятия в школах и детских садах в зоне возможного поражения, — говорят в Киеве. Украинские власти утверждают, что жители юга страны на границе с Крымом с начала августа жалуются на налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. Также сообщается о сыпи, болях в горле у детей и приступах тошноты.
Лишь недавно крымские власти признали факт утечки сернистого ангидрида на заводе.
Комментарии13
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kottigr1 07 сентября 2018 | 20:12
Путин круче Создателя.. Только ему под силу превратить полуостров в остров, а затем сразу и в безлюдную пустыню..
boseal 07 сентября 2018 | 20:29
kottigr1: Судя по всему круче украинские власти, ибо судя по всему они каким-то образом создали барьер препятствующий химическим выбросам попасть на территорию Украины. Хотя возможно, что "химическими выбросами" они называют жителей Крыма...
kir_pich_101 07 сентября 2018 | 20:33
boseal: Возможно, что "химические выбросы" и "кремлевские обитатели" это одно и то же. Мне кажется...
boseal 07 сентября 2018 | 20:35
kir_pich_101: Вам виднее, друг мой. Хотя согласен, что "кремлевские обитатели" тот еще "продукт жизнедеятельности", да вот вымывать кремль дорого.
kir_pich_101 07 сентября 2018 | 20:13
Вот только оттяпали полуостров, обветшалые флаги еще висят и глотка от воплей "крымнаш!" еще болит, а заср=ать уже успели...
Талант...
neon001 07 сентября 2018 | 20:41
kir_pich_101: в глотке уже першит от кислоты) и флаг подъело..
stebinmaku 07 сентября 2018 | 20:14
Теперь с территории Крыма ни один ветерок, ни один сквознячок не просочится..
nestor199 07 сентября 2018 | 20:22
А воздушную она тоже закрыла?
Что с ветром делать думает?
bobiksdoh 07 сентября 2018 | 20:22
Какой ужоссс! Такие они фошызды биндеровские. Нет, чтобы руку помощи протянуть мышебратьям!
sg99 07 сентября 2018 | 20:28
Скаклы - пидорасы.. Увы..
nanarovsky 07 сентября 2018 | 20:35
Украина закрыла административную границу с Крымом из-за химических выбросов
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Сцуко... Анекдот... Всё что выше границы они кастрюлями разгоняют?
midnightblues 07 сентября 2018 | 20:43
Я считаю,что эти жители-герои
Говорил Вова,что пора отбросить коньки
И уже воплощают
grigorcar 07 сентября 2018 | 20:46
теперь ни один выброс не проскочит.