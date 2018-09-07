Украина закрыла административную границу с Крымом из-за химических выбросов

Они произошли на заводе «Крымский титан» неподалеку от Армянска на севере полуострова. Кроме того, руководство Херсонской области отменило занятия в школах и детских садах в зоне возможного поражения, — говорят в Киеве. Украинские власти утверждают, что жители юга страны на границе с Крымом с начала августа жалуются на налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. Также сообщается о сыпи, болях в горле у детей и приступах тошноты.

Лишь недавно крымские власти признали факт утечки сернистого ангидрида на заводе.