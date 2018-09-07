В РПЦ предупреждают, что не оставят без ответа назначение Константинопольским патриархом представителей на Украине

В Русской православной церкви предупреждают, что не оставят без ответа назначение Константинопольским патриархом Варфоломеем своих представителей на Украине. Такой шаг, сделанный без согласования с Московским патриархатом, является вторжением на его территорию, — сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московской патриархии Владимир Легойда.

Ранее в Константинопольском патриархате подтвердили, что назначили двух экзархов в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии местной православной церкви.