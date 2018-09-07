В РПЦ предупреждают, что не оставят без ответа назначение Константинопольским патриархом представителей на Украине
В Русской православной церкви предупреждают, что не оставят без ответа назначение Константинопольским патриархом Варфоломеем своих представителей на Украине. Такой шаг, сделанный без согласования с Московским патриархатом, является вторжением на его территорию, — сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московской патриархии Владимир Легойда.
Ранее в Константинопольском патриархате подтвердили, что назначили двух экзархов в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии местной православной церкви.
Комментарии47
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vblack 07 сентября 2018 | 20:50
Вы хотите войны? Вы её получите...
skier64 07 сентября 2018 | 21:02
Ну если учесть, что Константинопольский, он же Вселенский, Патриархат - это древнейший патриархат пентарха, а РПЦ - это поместная церковь в ряду остальных поместных, то в ответ можно показать язык или надуть щеки, разве что.