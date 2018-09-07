Кандидат в мэры Москвы от КПРФ не удивлен решением ВС, отказавшимся отменить регистрацию Собянина на выборах

«Мы не удивлены. Это все равно, что хозяевам поля бы назначили пенальти на 93 минуте в самом конце игры», — прокомментировал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший депутат Мосгордумы и Госдумы, кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин решение Верховного суда РФ, признавшего законным решение суда первой инстанции об отказе удовлетворить его иск и отменить регистрацию Собянина на предстоящих выборах.

Кумин, уточнил, что ВС воспользовался брешью в законодательстве и «потянул рассмотрение апелляционной жалобы», отложив его на сегодня, когда по закону «в течение последних двух суток до выборов снять кандидата уже невозможно».

«Это было заранее проигрышное дело. Сегодня его снять нельзя было уже, а вчера, когда было можно, заседание не назначили», — подчеркнул он.

«Удивления нет. Есть недоумение», — заключил кандидат в мэры.

Кумин уточнил, что с мотивировочной частью судебного решения пока ознакомлен не был.