Акции автопроизводителя «Тесла» упали на 10% после того, как Илон Маск в прямом эфире курил марихуану

Акции автопроизводителя «Тесла» упали на 10% после того, как основатель компании Илон Маск в прямом эфире курил марихуану. В последний раз на таком низком уровне они торговались в апреле этого года после критики со стороны американских властей, — отмечает РБК.

Илон Маск не только выкурил сигарету с наркотиком, но и сказал, что она не оказывает на него никакого воздействия. Телеведущий отдельно подчеркнул, что на территории Калифорнии, где снималось шоу, курение марихуаны не считается преступлением.