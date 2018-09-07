Акции автопроизводителя «Тесла» упали на 10% после того, как Илон Маск в прямом эфире курил марихуану
Акции автопроизводителя «Тесла» упали на 10% после того, как основатель компании Илон Маск в прямом эфире курил марихуану. В последний раз на таком низком уровне они торговались в апреле этого года после критики со стороны американских властей, — отмечает РБК.
Илон Маск не только выкурил сигарету с наркотиком, но и сказал, что она не оказывает на него никакого воздействия. Телеведущий отдельно подчеркнул, что на территории Калифорнии, где снималось шоу, курение марихуаны не считается преступлением.
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