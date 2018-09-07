В российском правительстве обсуждают идею запрета госзакупок импортного алюминия

Также под запрет могут попасть товары, которые содержат этот импортный металл. Таким образом Министерство промышленности хочет защитить интересы российских производителей и национальной экономики, — пишет РБК. Проект постановления опубликован на портале нормативных актов. Отдельно в проекте оговаривается, что запрет не будет использоваться в случаях, когда аналоги товаров, содержащих импортный алюминий, не производятся в России.