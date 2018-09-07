Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев
Это сделано в рамках подготовки предоставления автокефалии местной православной церкви, — сообщается на сайте представителя Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей. В столицу Украины отправляются архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эндмондонский Иларион из Канады. Оба они служат украинским православным верующим в своих странах, — говорится в сообщении.
На днях в ходе Синаксиса (или архиерейского Собора Константинопольской церкви в Стамбуле) патриарх Варфоломей сказал, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола.
Комментарии1
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ihor_syvoryj 07 сентября 2018 | 19:36
Гундяев, за такое и партбилета можно лишиться и звания "Почётный Чекист"!