В нескольких городах Оренбургской области школьников приняли в «роснефтята»

Со старшеклассниками провели церемонию «помазания» нефтью.

Для 75 старшеклассников из Бугуруслана, Бузулука и Сорочинска учебный год начался с посвящения в будущие нефтяники. Все они стали учениками специального «Роснефть-класса». В пресс-релизе компании «Оренбургнефть», дочернем предприятии «Роснефти», этих школьников называют «роснефтятами». Теперь им предстоит в большем объеме изучать математику, физику, информатику и уже в школе вникать в нефтегазовое дело.

Доброй традицией в компании называют церемонию посвящения в «роснефтята». Она заключается в «помазании» школьников нефтью. На фотографиях с этой церемонии видно, что представитель компании кисточкой наносит на пальцы школьников капельки нефти. Именно так школьники могут ощутить запах нефти и её качество, говорится в публикации на сайте РИА56. После этого старшеклассники оставляют «нефтяную» печать на лепестках подсолнуха, который должны будут хранить в их классной комнате.

«Оренбургнефть» набирает такие спецклассы с 2014 года. И по их данным, порядка 70% выпускников потом поступают в профильные нефтегазовые ВУЗы.

В школах Оренбургской области также есть специальные казачьи и кадетские классы, а также классы школьников-полицейских.