В нескольких городах Оренбургской области школьников приняли в «роснефтята»
Со старшеклассниками провели церемонию «помазания» нефтью.
Для 75 старшеклассников из Бугуруслана, Бузулука и Сорочинска учебный год начался с посвящения в будущие нефтяники. Все они стали учениками специального «Роснефть-класса». В пресс-релизе компании «Оренбургнефть», дочернем предприятии «Роснефти», этих школьников называют «роснефтятами». Теперь им предстоит в большем объеме изучать математику, физику, информатику и уже в школе вникать в нефтегазовое дело.
Доброй традицией в компании называют церемонию посвящения в «роснефтята». Она заключается в «помазании» школьников нефтью. На фотографиях с этой церемонии видно, что представитель компании кисточкой наносит на пальцы школьников капельки нефти. Именно так школьники могут ощутить запах нефти и её качество, говорится в публикации на сайте РИА56. После этого старшеклассники оставляют «нефтяную» печать на лепестках подсолнуха, который должны будут хранить в их классной комнате.
«Оренбургнефть» набирает такие спецклассы с 2014 года. И по их данным, порядка 70% выпускников потом поступают в профильные нефтегазовые ВУЗы.
В школах Оренбургской области также есть специальные казачьи и кадетские классы, а также классы школьников-полицейских.
Комментарии15
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lion64__2 07 сентября 2018 | 19:08
могли бы записать просто в "сечинцы" с либерастической приставкой "гомо".
danko1 07 сентября 2018 | 19:25
lion64__2: Тогда надо было бы и акции Роснефти детям дарить.
А то просто испачкали бедных и стоимость одежды не возместят.
mikhail_spb_ 07 сентября 2018 | 19:10
Как весело и разнообразно живётся российским школьникам!
Они могут стать и сеченятами-нефтенятами, и стукачатами, и путинятами, и казачатами и даже ментятами.
Интересно, а в чекистята тоже принимают?
gvs 07 сентября 2018 | 19:11
А в "озерята" там не принимают? )))
equus 07 сентября 2018 | 19:23
gvs:
А в Политбюро ЦК всех принимали..??
;-)))
ed10075 07 сентября 2018 | 19:14
Совок накрыватет страну, только в худшем варианте.
equus 07 сентября 2018 | 19:25
ed10075:
Воистину, история повторяется - но уже как фарс...
eniro 07 сентября 2018 | 19:15
А отпрысков: депутатов Госдумы, работников АП, руководства министерств и ведомств, и приравненных к ним "помажут" долларами?
pantera_1 07 сентября 2018 | 19:16
Может, я что-то не понимаю, но должны быть соответствующие программы. Для профильных классов. Ладно, нефть. Но казачьи, полицейские классы???
zloy_sok 07 сентября 2018 | 19:17
В "Совхоз-класс" наверно будут навозом мазать...
piter_ug 07 сентября 2018 | 19:27
zloy_sok: zloy_sok: //будут навозом мазать..//
Нет, это припасено для Росвоканалят.
kryimzdick 07 сентября 2018 | 19:19
Страшно представить себе, как посвящают в едроссята и юные пригожинцы
gotoviy_emigrant 07 сентября 2018 | 19:22
А класс прези....будущих президентов планируется?
ser_gey_love_roff 07 сентября 2018 | 19:23
Господи, за какие грехи ты послал нам полу@пнутого соседа?
ihor_syvoryj 07 сентября 2018 | 19:33
ser_gey_love_roff: Читая новости из Рашки, иногда ловишь себя на мысли, что это новости из дурдома.