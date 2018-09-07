Ангела Меркель заявила сегодня о намерении Германии в недалеком будущем получать сжиженный газ из Катара

На встрече с эмиром Катара во время экономического форума в Берлине канцлер ФРГ подчеркнула, что германское правительство работает над расширением инфраструктуры для поставок сжиженного газа. Проекты по строительству танкерного терминала уже запущены. Эмир Тамим бин Хамад Аль Тани заявил о намерении инвестировать для этого около10 миллиардов евро.

Меркель подчеркнула, что окончательное решение должно приниматься промышленными предприятиями в соответствии с экономическими критериями. Немецкий концерн RWE уже обнародовал информацию о контрактах на поставки природного газа из Катара.

Германская промышленность опасается трудностей снабжения энергией ввиду готовящихся санкций США. Под удар может попасть газопровод «Северный поток 2». Дональд Трамп неоднократно требовал от Ангелы Меркель отказаться от совместного российско-германского проекта и начать поставки сжиженного газа из США. Пока что эта опция считается нерентабельной.

Канцлер ФРГ подчеркнула важность диверсификации источников природного газа в целях обеспечения энергетической безопасности Германии и Евросоюза. По ее словам, немецкая газовая сеть уже подключена к импортным терминалам Нидерландов, Бельгии и Польши. Катар рассматривается как самый крупный в мире экспортер сжиженного газа и планирует расширять объемы его поставок.

Несмотря на давление со стороны Евросоюза и США, Ангела Меркель пока что поддерживает строительство газопровода «Северный поток 2». Однако эксперты считают, что правительство ФРГ планирует ограничить зависимость Германии от российского газа.