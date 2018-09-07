Ангела Меркель заявила сегодня о намерении Германии в недалеком будущем получать сжиженный газ из Катара
На встрече с эмиром Катара во время экономического форума в Берлине канцлер ФРГ подчеркнула, что германское правительство работает над расширением инфраструктуры для поставок сжиженного газа. Проекты по строительству танкерного терминала уже запущены. Эмир Тамим бин Хамад Аль Тани заявил о намерении инвестировать для этого около10 миллиардов евро.
Меркель подчеркнула, что окончательное решение должно приниматься промышленными предприятиями в соответствии с экономическими критериями. Немецкий концерн RWE уже обнародовал информацию о контрактах на поставки природного газа из Катара.
Германская промышленность опасается трудностей снабжения энергией ввиду готовящихся санкций США. Под удар может попасть газопровод «Северный поток 2». Дональд Трамп неоднократно требовал от Ангелы Меркель отказаться от совместного российско-германского проекта и начать поставки сжиженного газа из США. Пока что эта опция считается нерентабельной.
Канцлер ФРГ подчеркнула важность диверсификации источников природного газа в целях обеспечения энергетической безопасности Германии и Евросоюза. По ее словам, немецкая газовая сеть уже подключена к импортным терминалам Нидерландов, Бельгии и Польши. Катар рассматривается как самый крупный в мире экспортер сжиженного газа и планирует расширять объемы его поставок.
Несмотря на давление со стороны Евросоюза и США, Ангела Меркель пока что поддерживает строительство газопровода «Северный поток 2». Однако эксперты считают, что правительство ФРГ планирует ограничить зависимость Германии от российского газа.
Комментарии15
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glotov 07 сентября 2018 | 19:11
Бабуля надеется америкосов успокоить. Не удастся.
vinidbi 07 сентября 2018 | 19:17
glotov: Вот и писец настанет кремлевским засидельцам!!!
eternity88 07 сентября 2018 | 19:20
glotov: давай, совпоток, до свидания!
novirusich 07 сентября 2018 | 19:32
glotov: Два, это точно. Вывернуться ей не удастся.
Придется полностью от СП-2 отказываться.
Ведь бить будут не Германию, бить будут немецкие фирмы и они уже побежали от СП-2 набирая скорость.
kryimzdick 07 сентября 2018 | 19:15
Газпром всё.
hrzn877 07 сентября 2018 | 19:17
Сев. поток будет, конечно. Дело не газе, и а пилении бабок. Трубы проложат, а потом демонтируют. По-любому десятки, а то и сотни миллиардов $$$ осядут в нужных кармашках Путина и К".
novirusich 07 сентября 2018 | 19:35
hrzn877: Вряд ли СП-2 будет построен реально. У России нет технологий и оборудования для строительства в море на приличных глубинах.
А иностранные фирмы убегут, когда к ним применят санкции США.
На что-то изобразить и сгандобобить денежку это весьма вероятно.
lager23 07 сентября 2018 | 19:19
Газовая многоходовочка Володи возможно окажется дорогой, но пустой забавой, как быстро он разорит Россию не видя дальше своего носа?
dedctolet 07 сентября 2018 | 19:19
не удивлюсь если в ближайшее время в Катаре паявятся русскоязычные населенцы ,которых гнобят катарцы
eternity88 07 сентября 2018 | 19:25
dedctolet: насиленок не хватит в Катаре гнобиться. Не Донбасс однако
jetsam 07 сентября 2018 | 19:19
во всем виноват эрдоган.
это он скидок с газпрома навыбивал кучу...
теперь и фрау решила - что я рыжая?
сейчас очередь желающих задним числом скидку и доплату
до небес поднимется....
сцукин эрдоган. мало ему халявной курдской земли в сирии нарезали...
kamen_12 07 сентября 2018 | 19:20
Русский газ доходит до конечного потребителя уже за 1000 евро за 1000 кубов. Всему есть предел.
j_partizan 07 сентября 2018 | 19:23
сжиженный газ
______________
А как это будет по-украински?
(зпижений газ)
i_c_e 07 сентября 2018 | 19:28
А российским гражданам от этого ни жарко ни холодно. Мы с этих продаж газа Газпромом ни шиша не имеем.
timwlad89 07 сентября 2018 | 19:29
Ну а если россия разыграет израильскую карту на палестине чтобы израиль тоже имел доступ к международной логистики по доставкам энергоносителей ,что содержать социальную систему в израиле.
И так господа,израилю нужен доступ к логистки по поставкам энергоносителей и это может гарантировать только россия .
Так что всех интересует только сытость своего брюха и один катар не не сможет ди4товать свои условия другим добытчикам и поставщикам энергоносителей.
Тем более ближнему востоку нужно обеспечивать социальную занятость как и украине и евросоюзу.
А это социальные обязательства в долгие инвестирование а это может обеспечить только государство.
И так ,империи выигрывают,корпорации проигрывают.