Мосгорсуд отклонил жалобу компании «Яндекс» на требование заблокировать пиратский контент, — передает «Интерфакс». Речь идет о жалобах на обеспечительные меры, которые были приняты по требованию телеканалов 2х2, Тв-3 и «Супер». В ближайшее время должна быть рассмотрена еще одна жалоба «Яндекса» на такие же меры по требованию телеканала ТНТ, — сказали в суде.

В «Яндексе» ранее говорили, что выполнили требование и удалили из своей выдачи пиратский контент.