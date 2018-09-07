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19:02, 07 сентября 2018

Глава жилищной инспекции Центрального административного округа проиграла суд телеканалу «Дождь»

Надежда Булаева требовала убрать сюжет о незадекларированном доме. Останкинский районный суд, как сообщает сам телеканал, отказался удовлетворять иск чиновницы.
Булаева утверждала, что земельные участки получила по наследству, они зарегистрированы в соответствии с законом, и она платит налоги. В качестве компенсации она требовала по миллиону рублей с телеканала и москвича Сергея Степаняна, который и рассказал журналистам о недвижимости Булаевой.

Комментарии

4

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leonidoff_leonea 07 сентября 2018 | 19:05

У преступного режима не возможно выиграть суд. У режима все карты крапленые.

pmasel 07 сентября 2018 | 19:18

leonidoff_leonea: Совершенно верно. Но накануне выборов лишняя шумиха ни к чему. Мосгорсуд, позже по апелляции, примет "правильное" решение.

jetsam 07 сентября 2018 | 19:16

это точно ошибка. не может быть.
это канал должен ей сто лимонов и москвич двести ярдов....

вы что. какое правосудие в рф? это ошибка. судья уже уволилась
за год до заседания.
очепятка- не та фамилия, не то дело, не та страна...

eniro 07 сентября 2018 | 19:21

Да, не удалось дамочке заработать... Но она же ничего и не лишилась? Да полноте, о ее чести и достоинстве...

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