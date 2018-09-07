Глава жилищной инспекции Центрального административного округа проиграла суд телеканалу «Дождь»

Надежда Булаева требовала убрать сюжет о незадекларированном доме. Останкинский районный суд, как сообщает сам телеканал, отказался удовлетворять иск чиновницы.

Булаева утверждала, что земельные участки получила по наследству, они зарегистрированы в соответствии с законом, и она платит налоги. В качестве компенсации она требовала по миллиону рублей с телеканала и москвича Сергея Степаняна, который и рассказал журналистам о недвижимости Булаевой.