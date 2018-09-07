Франция обвинила Россию в попытке шпионажа в космосе

Российский спутник Луч, он известен также как Олимп, в прошлом году пытался перехватить сообщения с франко-итальянского космического аппарата. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли. Она назвала действия российской стороны не просто недружественным поведением, но актом шпионажа. По словам Парли целью стал телекоммуникационный спутник Athena-Fidus. Он обеспечивает высокоскоростную безопасную связь как с вооружёнными силами Франции и Италии, так и с их аварийными службами. Пока спутник спокойно вращался над Землёй, к нему приблизился российский аппарат. Его французский министр назвала «хорошо известным, но немного любопытным». Отметив: необходимые меры по защите информации приняли, за спутником установили наблюдение. Российский спутник продолжал активно маневрировать с какими-то целями. Затем исчез. Но нет никакой гарантии, что завтра он не вернётся к одному из наших спутников, подчеркнула Парли. «Мы в опасности», приводит её слова Франс-Пресс.

США еще раньше назвали ненормальным поведение спутника-инспектора, запущенного Россией на орбиту в октябре прошлого года.