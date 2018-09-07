Франция обвинила Россию в попытке шпионажа в космосе
Российский спутник Луч, он известен также как Олимп, в прошлом году пытался перехватить сообщения с франко-итальянского космического аппарата. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли. Она назвала действия российской стороны не просто недружественным поведением, но актом шпионажа. По словам Парли целью стал телекоммуникационный спутник Athena-Fidus. Он обеспечивает высокоскоростную безопасную связь как с вооружёнными силами Франции и Италии, так и с их аварийными службами. Пока спутник спокойно вращался над Землёй, к нему приблизился российский аппарат. Его французский министр назвала «хорошо известным, но немного любопытным». Отметив: необходимые меры по защите информации приняли, за спутником установили наблюдение. Российский спутник продолжал активно маневрировать с какими-то целями. Затем исчез. Но нет никакой гарантии, что завтра он не вернётся к одному из наших спутников, подчеркнула Парли. «Мы в опасности», приводит её слова Франс-Пресс.
США еще раньше назвали ненормальным поведение спутника-инспектора, запущенного Россией на орбиту в октябре прошлого года.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 07 сентября 2018 | 19:05
Растёт мастерство и расширяются границы действия наших штирлицев!
Теперь они защищают Родину и в космосе!
hastings 07 сентября 2018 | 19:17
mikhail_spb_: нечего летать на наших орбитах!
eniro 07 сентября 2018 | 19:29
hastings: Мысль о национальных орбитах ооочень глубока, но требует расширения. Предложите в соответствующее агентство...
leonidoff_leonea 07 сентября 2018 | 19:20
mikhail_spb_:
После этой новости, россияне еще больше возлюбят свою Родину и возненавидят либерастов.
compare 07 сентября 2018 | 19:28
leonidoff_leonea: главное,чтобы не залюбили до "смерти"...
liquidsky__ 07 сентября 2018 | 19:05
"Затем исчез."
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Спутник не может исчезнуть. О5 французы коньяк бодяжили на рабочем месте?
solonko 07 сентября 2018 | 19:10
liquidsky__: В точности перевода уверен?
balamuto 07 сентября 2018 | 19:10
Пусть французы радуются, что россияне не запустили вместе со спутником гиперболоид инженера Гарина.)))
xoxlodupa 07 сентября 2018 | 19:09
В чем проблема то !? В следующий раз ведро гаек высыпем на орбиту лягушатного спутника ,делов то ! Пущай полетает !)
klegg 07 сентября 2018 | 19:10
Щас вам захарова споет свой шлягер "настамнет, вывсеврети, а выдокажити"
leonidoff_leonea 07 сентября 2018 | 19:22
klegg:
А вот не угадали. Такая новость для россиян как бальзам на душу. Только для правильных россиян, а не для всякого рода либеральной гомосятины.
compare 07 сентября 2018 | 19:32
leonidoff_leonea: неверный ответ: для примитивных,как приматы-да,не только бальзам,а и замещение пенсий,питания и даже-о сакрализ-скрепа!!-выпивкм! для нормальных граждан,повторю,граждан-ничего не значащая заметка...никоим образом,летиающие тазики,не смогут сделать жизнь людей России более привлекательной и счастливой...примтам-да! как бусы новые у "вождя"-ну не у них же,"черных" подданных))))
lager23 07 сентября 2018 | 19:12
Скоро Запад будет пугаться российских самоваров, а они абсолютно безопасны для электроники.... даже в космосе!
pasokolov 07 сентября 2018 | 19:14
Пардон за банальную шутку.. а мы шпионили через просверленный глазок?:)
i_c_e 07 сентября 2018 | 19:25
Я вообще не понимаю почему они там летают без спросу. Это наш космос — его Гагарин открыл!
compare 07 сентября 2018 | 19:34
i_c_e: а может Галилей? тогда,брысь из "галилеевского" пространства? или древние майя? ненужное-зачеркни..
srk2658lu 07 сентября 2018 | 19:35
Шпионаж? А как без него?
Расея никому не доверяет, все вокруг враги.
Агрессия - скрепа нашей власти.