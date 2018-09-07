Срок получения пособия по безработице предлагают сократить в два раза

Правда, для людей предпенсионного возраста правила останутся без ограничений, — говорится в поправке к законопроекту о повышении пенсионного возраста, которая была опубликована сегодня на сайте Кремля. Как следует из документа, право получать пособие в течение полугода смогут все граждане, лишившиеся работы по каким-либо причинам, кроме нарушения трудовой дисциплины. Те, кого уволили за нарушение трудовой дисциплины, смогут рассчитывать лишь на 3 месяца вместо нынешних 6-ти.