Срок получения пособия по безработице предлагают сократить в два раза
Правда, для людей предпенсионного возраста правила останутся без ограничений, — говорится в поправке к законопроекту о повышении пенсионного возраста, которая была опубликована сегодня на сайте Кремля. Как следует из документа, право получать пособие в течение полугода смогут все граждане, лишившиеся работы по каким-либо причинам, кроме нарушения трудовой дисциплины. Те, кого уволили за нарушение трудовой дисциплины, смогут рассчитывать лишь на 3 месяца вместо нынешних 6-ти.
Комментарии6
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seryj_wolk 07 сентября 2018 | 18:38
Денег, похоже, становится все меньше и меньше, но воровство - не та статья расходов, которую бы можно было урезать.
ura_123 07 сентября 2018 | 18:38
Предпенсионный возраст это видимо 64 с половиной годика?
yralez 07 сентября 2018 | 18:41
Вот тебе бабушка и Юрьев день.
Можно еще паспортов лишить, тоже не впервой ведь.
ex_ex 07 сентября 2018 | 18:54
Вошдь продолжает выполнять предвыборные обещания
cromwel 07 сентября 2018 | 19:06
Как всегда, дьявол кроется в деталях. Как раз сегодня был на бирже. Помощи от них как обычно никакой.
ai65_qi60 07 сентября 2018 | 19:25
Всё правильно. Рабство так рабство! Ни каких прав гражданам!