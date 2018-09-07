Обострилась обстановка в Басре на юге Ирака

Там уже несколько дней не стихают волнения из-за ухудшения качества и нехватки питьевой воды, а также электричества. Как передает Reuters, сегодня демонстранты начали штурмовать иранское консульство. Ранее толпа напала на ряд административных зданий. В Багдаде сказали, что парламент Ирака собирается на экстренную сессию. В результате столкновений с начала этой недели погибли не менее 9-ти человек.