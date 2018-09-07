Обострилась обстановка в Басре на юге Ирака
Там уже несколько дней не стихают волнения из-за ухудшения качества и нехватки питьевой воды, а также электричества. Как передает Reuters, сегодня демонстранты начали штурмовать иранское консульство. Ранее толпа напала на ряд административных зданий. В Багдаде сказали, что парламент Ирака собирается на экстренную сессию. В результате столкновений с начала этой недели погибли не менее 9-ти человек.
Комментарии4
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sergo_25_26 07 сентября 2018 | 19:03
Видать путину и там чего то нужно.
sergo_25_26 07 сентября 2018 | 19:06
Нефтяные страны с клептократическим руководством. У россии все вперде.
vor_on 07 сентября 2018 | 19:11
Поможем братьям иракцам!!..Российским пенсионерам приготовиться к выделению очередного транша долларов из Пенсионного фонда
Не.Димон
liquidsky__ 07 сентября 2018 | 19:12
При Саддаме такого не было.