Британские военные приступили к работам по устранению следов отравляющего вещества «Новичок» в доме Сергея Скрипаля
Британские военные приступили к работам по устранению следов отравляющего вещества «Новичок» в доме Сергея Скрипаля в Солсбери. Работы будут идти в течение ближайших недель или даже месяцев, — пишет «Гардиан». Обеззараживание проведут не только в помещениях здания, но и на прилегающей к нему территории. Ранее пресса писала, что дом могут снести.
Тем временем «Дейли Телеграф» пишет, что подозреваемые в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь при получении английских виз представились бизнесменами. Яд «Новичок», по данным «Дейли Миррор», доставили через дипломатическую почту, поскольку она не подлежит досмотру.
Комментарии1
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unprejudiced 07 сентября 2018 | 18:35
Отель не забудьте снести где якобы разливали это вещество. там то концентрация намного больше должна быть яда чем на какой то дверной ручке. Или просто англосаксы придумали про отель и яд там?