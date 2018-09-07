Британские военные приступили к работам по устранению следов отравляющего вещества «Новичок» в доме Сергея Скрипаля в Солсбери. Работы будут идти в течение ближайших недель или даже месяцев, — пишет «Гардиан». Обеззараживание проведут не только в помещениях здания, но и на прилегающей к нему территории. Ранее пресса писала, что дом могут снести.

Тем временем «Дейли Телеграф» пишет, что подозреваемые в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь при получении английских виз представились бизнесменами. Яд «Новичок», по данным «Дейли Миррор», доставили через дипломатическую почту, поскольку она не подлежит досмотру.