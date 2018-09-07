Франция обвинила Россию в акте шпионажа в космосе

Как утверждает министр вооруженных сил республики Флоранс Парли, российский спутник пытался взломать франко-итальянский космический аппарат, который обеспечивает безопасную военную связь. По ее сведениям, в операции был задействовать российский спутник радиоэлектронной разведки «Луч-Олимп». Маневры космического аппарата продолжались несколько месяцев, — подчеркнула министр. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке новой стратегии обороны страны. Свои предложения рабочая группа должна внести к ноябрю.

Ненормальное поведение космического объекта, запущенного Россией, зафиксировали еще в октябре прошлого года и Соединенные Штаты, — передает Франс Пресс.