Франция обвинила Россию в акте шпионажа в космосе
Как утверждает министр вооруженных сил республики Флоранс Парли, российский спутник пытался взломать франко-итальянский космический аппарат, который обеспечивает безопасную военную связь. По ее сведениям, в операции был задействовать российский спутник радиоэлектронной разведки «Луч-Олимп». Маневры космического аппарата продолжались несколько месяцев, — подчеркнула министр. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке новой стратегии обороны страны. Свои предложения рабочая группа должна внести к ноябрю.
Ненормальное поведение космического объекта, запущенного Россией, зафиксировали еще в октябре прошлого года и Соединенные Штаты, — передает Франс Пресс.
Комментарии20
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kunst54 07 сентября 2018 | 18:40
Он только пытался его взломать, а в ответ кто-то подлетел к "Союзу" и сразу просверлил в нем коловоротом дырку.
opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 18:57
kunst54: Россию,после организации смертельной химатаки в Солсбери,санкционированной ,видимо, самим Главарём всех окурков, теперь будут обвинять во всех грехах, реальных и мнимых..
taglit 07 сентября 2018 | 18:41
россия все на грубость нарывается,
россия все обидеть норовит
в ответ же ей уж так накостыляется
что рубль уже и в дырку не свистит...
leonidoff_leonea 07 сентября 2018 | 19:00
taglit:
Россия похоронит вашу долбанную демократию и гомосятину.
ostapbey 07 сентября 2018 | 19:29
leonidoff_leonea: а разве до сих пор федерасты не похоронили дерьмократа и либераста Жирика?? Вашего, именно вашего гомосятина.
Даже..
nikmart001 07 сентября 2018 | 18:41
Мало того, российские хакеры взломали все спутники Франции, и теперь влияют на запуск французских спутников в космос.
tks 07 сентября 2018 | 18:42
Путинская МордоРаша токсична везде.
leonidoff_leonea 07 сентября 2018 | 18:53
tks:
Мордорашка скоро всех задавит.
Вот оказывается куда девались российские спутники массово не выходящие на связь. Это были спутники шпионы. А мировое сообщество как лохи верили в неудачные запуски.
tks 07 сентября 2018 | 19:07
leonidoff_leonea: Молодец, сообразил. Долго дудолил?
lager23 07 сентября 2018 | 18:47
Если мы отстаём по военной электронике на 15 лет и не можем воспроизвести западные технологии зачем лезть в чужой спутник, чтобы опять сесть в лужу и наломать дров, или это национальная криворукая забава?
leonidoff_leonea 07 сентября 2018 | 18:55
lager23:
Лезть надо, чтобы вывести спутник из строя. Хотели полномасштабную войну? Вы ее получите.
Не трогайте Россию, не насаждайте России демократию.
lager23 07 сентября 2018 | 19:03
leonidoff_leonea: похоже у вас паранойя...
dedctolet 07 сентября 2018 | 19:12
leonidoff_leonea: чего это ты так осерчал на демократию?
Неужели фашизм-коммунизм тебе милее?
vikwlad 07 сентября 2018 | 18:49
Ненормальное поведение его может быть от того, что просто сделан рукожопыми российскими специалистами.
leonidoff_leonea 07 сентября 2018 | 18:58
vikwlad:
Кстати в Лондон уже вылетела группа из 20 ГРУшников, с 20 килограммами Новичка. Этого хватит и на Лондон, и на Глазго, и на Эдинбург, и на Шеффилд...
andrang2 07 сентября 2018 | 18:50
Сейчас репутация такая, что можно что угодно сказать, даже самое чудовищное, и все поверят.
"Береги честь смолоду!" (с)
Увы...
leonidoff_leonea 07 сентября 2018 | 19:02
andrang2:
А если скажут что Путин пьет кровь иудейских младенцев. Поверят?
snagging 07 сентября 2018 | 18:58
И дырку просверлили, чтобы подсматривать и шпионить.
greying_eagle 07 сентября 2018 | 19:17
Германия, Франция, Италия: <>
agamasat 07 сентября 2018 | 19:27
похоже, что россия хочет вообще уничтожить человеческую цивилизацию и заставить всех ходить в лаптях, потому что ничего другого она создавать не может.