Сегодня сборная России проведет первый матч после чемпионата мира по футболу

Наша команда сыграет со сборной Турции в рамках Лиги наций.

Новый турнир должен стать чем то большим чем откровенно скучные товарищеские матчи. В случае успеха в одной из четырех лиг можно получить путевку на чемпионат Европы. В нашем случае стоит и цель попасть в элитный дивизион, чтобы в дальнейшем играть с лучшими сборными континента. Болельщикам предстоит увидеть новую команду. После чемпионата мира международную карьеру завершили Сергей Игнашевич, Юрий Жирков и Александр Самедов. Федора Смолова и Игоря Акинфеева главный тренер Станислав Черчесов решил не приглашать, но прочие герои чемпионата мира по его словам с желанием готовятся к игре.

Ворота команды в отсутствии Акинфеева будет защищать голкипер Зенита Андрей Лунев, а новым капитаном стал харизматичный Артем Дзюба, который после чемпионата выглядит совершенно новым футболистом. До ноября сборной России предстоит провести четыре матча – по два с командами Турции и Швеции. Финальная часть Лиги Наций пройдет весной.

Матч Лиги Наций между сборными Турции и России начнется в 21.45 по московскому времени. Трансляция на Первом канале.