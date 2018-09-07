Международный союз биатлонистов отказался восстановить Россию в правах

Статус союза биатлонистов в России был понижен в декабре 2017-го года из-за нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами. Россия была лишена права голоса на конгрессе и возможности выдвигать своих кандидатов в руководящие органы Международного союза биатлонистов. России выдвинули несколько условий. В частности, она должна сотрудничать со всеми комиссиями, расследующими допинговые дела россиян, кроме того, не должно быть новых допинговых нарушений.