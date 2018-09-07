Певицу Надежду Бабкину заподозрили в конфликте интересов

Она стала одним из фигурантов расследования российского отделения Transparency International. Бабкина одновременно является художественным руководителем-директором театра «Русская песня» и заместителем председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. В частности, как депутат, Бабкина курирует культурную сферу в столице. С сентября 2017-го года она заключила с собственным театром три контракта на общую сумму около 7 миллионов рублей, — отмечает Transparency. Пресс-атташе Бабкиной Константин Филиппов отказался комментировать доклад, — сообщает РИА.