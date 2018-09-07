Верховный суд подтвердил решение о снятии списка партии «ПАРНАС» с участия в выборах в Ярославскую областную думу
Верховный суд России подтвердил решение о снятии списка партии «ПАРНАС» с участия в выборах в Ярославскую областную думу. Лидер партии Михаил Касьянов считает это решение неправомерным и политически мотивированным.
Список был снят Ярославским областным судом по иску «Патриотов России» и ЛДПР. После решения Верховного суда, партия утратила право выдвигать кандидата в Госдуму без сбора подписей.
В прошлом созыве Ярославской областной думы «ПАРНАС» представлял Борис Немцов, — напоминает Интерфакс.
Комментарии1
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blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 18:36
Что может быть унизительнее, чем быть порнасовцем?
ПОРНАС - это 2%, это 5 см и много часов порносъемок с однопартийцами.
Пинка им под зад подальше от любых выборов! ;-))