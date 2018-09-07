Смольный предложил сторонникам Навального перенести митинг против пенсионной реформы из центра Петербурга на окраину

Смольный предложил сторонникам Алексея Навального перенести митинг против пенсионной реформы из центра Петербурга на окраину. Официальная причина — прорыв трубы, из-за которого акцию невозможно провести на площади Ленина. Оппозиционеры не будут менять свои планы, сказал «Эху Москвы» глава штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов.

Смольный позволил сторонникам Навального провести митинг против пенсионной реформы на прошлой неделе. Если бы власти не решили менять место, то он бы стал первой согласованной акцией петербургского штаба оппозиционера в Петербурге.