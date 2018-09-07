Смольный предложил сторонникам Навального перенести митинг против пенсионной реформы из центра Петербурга на окраину
Смольный предложил сторонникам Алексея Навального перенести митинг против пенсионной реформы из центра Петербурга на окраину. Официальная причина — прорыв трубы, из-за которого акцию невозможно провести на площади Ленина. Оппозиционеры не будут менять свои планы, сказал «Эху Москвы» глава штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов.
Смольный позволил сторонникам Навального провести митинг против пенсионной реформы на прошлой неделе. Если бы власти не решили менять место, то он бы стал первой согласованной акцией петербургского штаба оппозиционера в Петербурге.
Комментарии7
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blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 18:32
На окраину? На украину что-ли ??
Ну, да, там им и место, сисянятам унитазовичам. ;-))
polikarpich 07 сентября 2018 | 18:38
blinorozhiy_chmo: Бредишь ты, Блинорожее Чмо, этой самой Украиной. И говоришь много. Не к лицу это блинорожему воину!
:-)))
polikarpich 07 сентября 2018 | 18:35
Это они что же, даже трубу изнахратили, не пожалели, чтобы не допустить митинга?
vikwlad 07 сентября 2018 | 18:44
polikarpich:
Пока только предложили перенести митинг, а запрещать, не запрещали. Посмотрим, что будет 9-го.
ura_123 07 сентября 2018 | 18:42
” Ну так прорыва нет!”
” К 9-му будет!”
vsokolov 07 сентября 2018 | 18:52
Если можете собрать десятки тысяч, это и на окраине все заметят. А не можете - нечего в центре проезду и проходу мешать.
buva53 07 сентября 2018 | 19:02
vsokolov: Сам вали на окраину, болезный.