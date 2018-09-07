Президент Путин завтра примет участие в открытии концертного зала Зарядье в Москве
Президент Путин завтра примет участие в открытии концертного зала Зарядье в Москве, — сообщает пресс-служба Кремля. Открытие нового концертного комплекса названо одним из основных событий Дня города. На церемонии будет присутствовать кандидат в мэры Москвы, действующий градоначальник Сергей Собянин, также ожидают премьера Медведева.
Комментарии1
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lion64__2 07 сентября 2018 | 18:29
Приходите, либерасты, туда массово. Для вас специально откроют "немцово-дурицкий сортир". Первыми его посетят солнцеликий с оленеводом, затем и вы сможете гуй-сборище провести.