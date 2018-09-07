Президент Путин завтра примет участие в открытии концертного зала Зарядье в Москве, — сообщает пресс-служба Кремля. Открытие нового концертного комплекса названо одним из основных событий Дня города. На церемонии будет присутствовать кандидат в мэры Москвы, действующий градоначальник Сергей Собянин, также ожидают премьера Медведева.