Дениса Пушилина назначили временным главой самопровозглашенной Донецкой народной республики

Но пробудет он в этой должности недолго – выборы нового лидера пройдут в Донбассе в ноябре.

Народный совет непризнанной республики выбрал временным главой ДНР своего же председателя — Денис Пушилин возглавляет парламент с 2015 года. После своего назначения Пушилин выразил благодарность тем, кто поддержал его кандидатуру, и пообещал продолжить в самопровозглашенной республике курс прежнего главы — Александра Захарченко.

Александр Захарченко руководил самопровозглашенной Донецкой народной республикой четыре года, он погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». В тот же день полномочия перешли к вице-премьеру Дмитрию Трапезникову, но генпрокуратура ДНР заявила, что это противоречит конституции, и обязала Народный совет назначить нового временного главу. Теперь эту должность будет занимать Денис Пушилин, вплоть до внеочередных выборов, которые назначены на 11 ноября. В этот же день пройдут выборы в парламент республики, а также состоится голосование в самопровозглашенной ЛНР.

Сегодня также стало известно о том, что из Донецка в Россию уехал вице-премьер непризнанной ДНР Александр Тимофеев, который был ранен во время покушения на Захарченко. По данным источника «Интерфакса», это было сделано из соображений безопасности, и в ближайшее время Тимофеев не собирается возвращаться.