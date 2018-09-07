Дениса Пушилина назначили временным главой самопровозглашенной Донецкой народной республики
Но пробудет он в этой должности недолго – выборы нового лидера пройдут в Донбассе в ноябре.
Народный совет непризнанной республики выбрал временным главой ДНР своего же председателя — Денис Пушилин возглавляет парламент с 2015 года. После своего назначения Пушилин выразил благодарность тем, кто поддержал его кандидатуру, и пообещал продолжить в самопровозглашенной республике курс прежнего главы — Александра Захарченко.
Александр Захарченко руководил самопровозглашенной Донецкой народной республикой четыре года, он погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». В тот же день полномочия перешли к вице-премьеру Дмитрию Трапезникову, но генпрокуратура ДНР заявила, что это противоречит конституции, и обязала Народный совет назначить нового временного главу. Теперь эту должность будет занимать Денис Пушилин, вплоть до внеочередных выборов, которые назначены на 11 ноября. В этот же день пройдут выборы в парламент республики, а также состоится голосование в самопровозглашенной ЛНР.
Сегодня также стало известно о том, что из Донецка в Россию уехал вице-премьер непризнанной ДНР Александр Тимофеев, который был ранен во время покушения на Захарченко. По данным источника «Интерфакса», это было сделано из соображений безопасности, и в ближайшее время Тимофеев не собирается возвращаться.
Комментарии18
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pantera_1 07 сентября 2018 | 18:27
Пушило следующий.
astet 07 сентября 2018 | 18:31
pantera_1: а не Пушилин ли подсуетился,
чтобы освободить это место для себя? ;)))
pantera_1 07 сентября 2018 | 18:39
astet: а не Пушилин ли подсуетился,
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Это вряд ли. Он пешка.
azatjan1 07 сентября 2018 | 18:35
pantera_1: Он сам себе лоб зеленкой намазал?
blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 18:43
Однажды Пушилин получит Героя украины и России за взятие киева и освобождение украины от неонацистов, бандитов-бандеровцев и прочих отпрысков мрази шухевича. ;-)))))
pantera_1 07 сентября 2018 | 18:53
blinorozhiy_chmo:
Однажды Пушилин получит...
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...уютный красивый гроб. Как вы думаете. - он предполагает такой шикарный конец?
pantera_1 07 сентября 2018 | 18:43
azatjan1: Он сам себе лоб зеленкой намазал?
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Получается, да.
prade 07 сентября 2018 | 18:30
Сторонники Захарченко уезжают в Россию будто в России им безопасно.
adl1964 07 сентября 2018 | 18:30
Там есть ресторан "Вата"?
sensei54 07 сентября 2018 | 18:31
Муха села на варенье
Вот и всё стихотворенье
timbuktu 07 сентября 2018 | 18:40
ой,а кто -же теперь из донецка будет в российском телевизоре у шейнина со скабеевыми сидеть?
belovnikita 07 сентября 2018 | 18:44
пушок, зайди в сепарушок))
kunst54 07 сентября 2018 | 18:45
Эх, Пушилин, лучше б автомашину купил с магнитофоном, пошил бы костюм с отливом и - в Ялту. А то ведь пропадешь, парень.
ura_123 07 сентября 2018 | 18:48
”Вжик-вжик-вжик,уноси готовенького!Вжик-вжик,кто на новенького?”
alena01 07 сентября 2018 | 18:55
Когда подельники Пушилина предложили взять всем героическую присьавку к фимилиям - "Че", в честь легендарного революционера Че Гевары, он почему-то отказался...
buva53 07 сентября 2018 | 19:00
Земля тебе пухом, товарищ Пушилин.
chapter_2 07 сентября 2018 | 19:23
Д.Пушилина назначили временным главой самопровозглашенной Донецкой бандитской республики.
chernyij 07 сентября 2018 | 19:26
"Но пробудет он в этой должности недолго"