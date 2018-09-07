В Тегеране прошел трехсторонний саммит с участием России, Ирана и Турции

Главной темой встречи стало положение в Сирии и, в частности, ситуация вокруг провинции Идлиб.

Путин, Эрдоган и Роухани попытались решить главное противоречие между сторонами, которое заключается в будущем Идлиба. Силы Башара Асада при поддержке России и Ирана готовят крупное наступление на мятежную провинцию, но Турция выступает против. Анкара предупреждает, что гуманитарная ситуация может осложниться из-за проведения военной операции. Для Турции это имеет большое значение с учетом того, что значительная часть беженцев в итоге попадает именно на ее территорию. В ходе переговоров Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не хочет, чтобы Идлиб превратился в «кровавое озеро». Он также призвал не отдавать провинцию «на милость» Асаду, передает «Интерфакс».

В свою очередь, Владимир Путин также подчеркнул серьезность положения и добавил, что в Идлибе готовятся провокации с применением химического оружия.

Главной задачей на данном этапе российский президент назвал изгнание боевиков из Идлиба. При этом Путин выразил надежду, что призыв к примирению все же будет услышан и террористы сложат оружие.

По итогам саммита стороны подписали совместную декларацию. В документе говорится о необходимости продолжить защищать гражданское население Сирии и улучшить гуманитарную ситуацию в стране. Значит ли это, что Россия откажется от поддержки военной операции Асада, неизвестно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о наступлении в Идлибе.

По словам Эрдогана, следующий саммит этого формата пройдет в Москве.

Россия дважды за неделю предупредила США о том, что совместно с армией Башара Асада готова атаковать территорию Сирии, на которой находятся американские войска. Речь идет о районе в провинции Хомс, где находится военная база Эт-Танф. В Москве считают, что на этой территории находятся террористы, — сообщает CNN со ссылкой на американские военные источники. Американцы опасаются, что бомбардировка может привести к противостоянию, в которое будут втянуты американские военные.