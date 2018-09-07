В Тегеране прошел трехсторонний саммит с участием России, Ирана и Турции
Главной темой встречи стало положение в Сирии и, в частности, ситуация вокруг провинции Идлиб.
Путин, Эрдоган и Роухани попытались решить главное противоречие между сторонами, которое заключается в будущем Идлиба. Силы Башара Асада при поддержке России и Ирана готовят крупное наступление на мятежную провинцию, но Турция выступает против. Анкара предупреждает, что гуманитарная ситуация может осложниться из-за проведения военной операции. Для Турции это имеет большое значение с учетом того, что значительная часть беженцев в итоге попадает именно на ее территорию. В ходе переговоров Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не хочет, чтобы Идлиб превратился в «кровавое озеро». Он также призвал не отдавать провинцию «на милость» Асаду, передает «Интерфакс».
В свою очередь, Владимир Путин также подчеркнул серьезность положения и добавил, что в Идлибе готовятся провокации с применением химического оружия.
Главной задачей на данном этапе российский президент назвал изгнание боевиков из Идлиба. При этом Путин выразил надежду, что призыв к примирению все же будет услышан и террористы сложат оружие.
По итогам саммита стороны подписали совместную декларацию. В документе говорится о необходимости продолжить защищать гражданское население Сирии и улучшить гуманитарную ситуацию в стране. Значит ли это, что Россия откажется от поддержки военной операции Асада, неизвестно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о наступлении в Идлибе.
По словам Эрдогана, следующий саммит этого формата пройдет в Москве.
Россия дважды за неделю предупредила США о том, что совместно с армией Башара Асада готова атаковать территорию Сирии, на которой находятся американские войска. Речь идет о районе в провинции Хомс, где находится военная база Эт-Танф. В Москве считают, что на этой территории находятся террористы, — сообщает CNN со ссылкой на американские военные источники. Американцы опасаются, что бомбардировка может привести к противостоянию, в которое будут втянуты американские военные.
Комментарии8
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taglit 07 сентября 2018 | 18:34
сошлись три одиоз-ночества?
novirusich 07 сентября 2018 | 18:39
В общем с тороны с глубоким удовлетворением констатировали , что у них абсолютно разные позиции по Идлибу.
Турки сказали, что там их подопечные и трогать их низзя, то есть Эрдоган это запретил.
Насчет предупреждений американцам .... они уже ответили, что любое нападение на их солдат очень плохо закончится для напавших.
Опять кучу 200-х вывозить придется.
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Неточный удар России может привести к противостоянию, в которое будут втянуты американские военные, говорят источники CNN.
«Мы решительно посоветовали им держаться подальше от Эт-Танф», — сказал один из собеседников телеканала. Другой источник сказал, что в случае атаки войска США «без колебаний применят необходимую и соразмерную силу», чтобы защитить себя, коалицию и партнеров.
timwlad89 07 сентября 2018 | 19:13
Ну вообщето novirusich: ,дело в том чтг англия тоже хотела высадится в польше и в югославии пытаясь разыграть исламскую карту,но турция и иран не пожелали иметь дело с державой которая победила нацистов всей европы и помощь изралю связало арабам все силы на палестине и в резултате росия диктовала условия капитуляции всем странам.
И так находясь под жесткими санкциями и будучи изгоями иран и туция только исполнители ожидающие что там со стола победителя упадет.
Что касаемо палестины,ну так опять помочь израилю вломить хамасу и хизболе коли вздумают к сша прислонится.
Дипломатия ссср перед окончанием войны всем руки связали использовав то что это все крысы в одной бочке пожирающие друг друга.
Даже на украине вьехали в тему что таможенный союз в общей системе евразеса это спасение для целостности украинской территории и избавление от рабства.
Поработать всем придется теперь самим немного замаравшись в реальной политики.
novirusich 07 сентября 2018 | 19:25
timwlad89: Поток сознания шизофреника прочел с интересом.
Но естественно понять этот бред нельзя.
jetsam 07 сентября 2018 | 18:44
Надо же... наш друг эрдоган оказался, вдруг, не с нами....
во как. а мы его помидоры разрешили. и нож в спину простили.
и на нефть\газ уже и задним числом скидку дали и новую скидку дали
и, еще новее скидку дали...
ругает нас, что мы кровавые... во как.
непорядок. того и гляди - останется один друг - иран.....
disdai 07 сентября 2018 | 18:46
Собралися три друга: бычий хрен, хомут и подпруга.
ex_ex 07 сентября 2018 | 19:02
Причем, шо характерно, г-н Асад, чья армия как бы собирается атаковать Идлиб, в этом совещалове не участвует.
grazschdanin 07 сентября 2018 | 19:08
В Москве считают, что на этой территории находятся террористы, — сообщает CNN со ссылкой на американские военные источники. Американцы опасаются, что бомбардировка может привести к противостоянию, в которое будут втянуты американские военные.
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Американцы боятся, что им придется с оружием защищать своих террористов?